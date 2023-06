Uudised

Raadiohommikus: minister Riisalo, Enn Pant ja riigifirma maksulöök

Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo räägib hommikuprogrammis EXPOst loobumise tagamaadest, Eesti kiuste heakskiidu saanud platvormitöö direktiivist ja koduerakonna lahkhelidest. Foto: Liis Treimann

Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis pakume kuulajatele intervjuusid majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisaloga, Eesti Loto juhi Riina Roosipuuga, aga ka Enn Pandi ja Paavo Nõgenega Tallinki aktsionäride üldkoosolekult.

Eesti 200 liige ja minister Tiit Riisalo selgitab Jaapanis toimuvast EXPO maailmanäitusel osalemisest loobumise tagamaadest ja Eesti vastuseisu kiuste heaks kiidetud platvormitöö direktiivist, puutumata ei jää ka Eesti 200 erakonnasisesed lahkhelid.

Päeval, mil riigikogus on teisel lugemisel enim kõneainet pakkunud ja valitsuse püsimisega seotud käibemaksu tõstmised, räägib Eesti Loto juht Riina Roosipuu hasartmängumaksu tõstmise mõjust riigifirma tegevusele. Uurime, kas ja kuidas erastamismõtted lotofirma juhtimist mõjutavad ning kas Eesti Lotost võiks saada uus rahvaaktsia.

Saue vallas Tuula külas 30 aastat maasikad kasvatanud Gunnar Tärn räägib telefoniintervjuus ilma hävitavast mõjust taimekasvatajatele, seejuures põua ja kuivaga tullakse kenasti toime.

Börsiajakirjanik Indrek Mäe võttis Tallinki aktsionäride üldkoosolekul nööbist kinni laevafirma juhil Paavo Nõgenel ja Infortari omanikul Enn Pandil. Nõgene andis ülevaate ettevõtte laenukoormast ja dividendipoliitikast, Enn Pant aga Infortari börsiplaanidest.

Hommikuprogrammi toovad kuulajateni Janno Riispapp ja Kristjan Kurg.

Päev jätkub kolme saatega.

12.00–13.00 „Infopankur“. Saate teema on andmete kasutamine teenusedisainis ja äriprotsesside kaardistamisel. Stuudios on Eesti Raudtee kommertsosakonna juhataja Arthur Raichmann, IT-protsesside ja teenuste grupi juht Mailis Alt-Adamson ning KPMG digivaldkonna juht Virgo Riispapp. Saatejuht on Sigrid Kõiv.

13.00–14.00 „Logistikauudised eetris“. Saates otsitakse vastust küsimusele, kas ja millal on Eesti-suguses väikeriigis tark hakata mõtlema oma lao robotiseerimisele. Kas ja millal investeering end ära tasub ja kuidas võib see mõjutada ettevõtte igapäevast töörutiini?

Saates on külas enam kui aasta Eesti esimest täisautomaatset robotladu pidanud Euronicsi logistikadirektor Rivo Reinson. Saadet juhib logistikauudised.ee teemaveebi juht Tõnu Tramm.

15.00–16.00 „Äripäeva raamatuklubi“. Menukite „Ülim vastutus“ ja „Juhtimise strateegia ja taktika“ autorilt, militaarse taustaga koolitajalt Jocko Willinkilt on eestikeelses tõlkes ilmunud uus raamat, mis võiks olla mistahes (enese)juhtimisstrateegia vundament: see on „Distsipliin võrdub vabadus“. Saates selgitab CombatReady juhtimiskoolitaja Remo Ojaste, miks ja kuidas militaarseid mõtlemismustreid nii enese- kui kollektiivi juhtimises kasutada, mis on Willinki juhtimispõhimõtete iva, kuidas laiendada käsklust „näpud eemale sõõrikust!“ igapäevastele otsustele ning miks on juhtimisraamatusse lisatud ka toitumis- ja trennisoovitused. Saatejuht on Tuuli Seinberg.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.