Hommikuprogrammis võitvad investeerimisideed, automaks ja olukord tuumarindel

Investeerimisfestivali asutaja Marko Oolo on üks reedese raadiohommiku saatekülalistest. Foto: Raul Mee

Nädala viimases hommikuprogrammis vaatame otsa Ukrainas toimuvale. Seda Venemaa võimalike provokatsioonide taustal Zaporižžija tuumajaamas, mille puhul kardetakse, et õnnetuse esile kutsumine võib õhku paisata radioaktiivset saastet.

Uurime tuumaenergeetik Kaspar Kööpilt, kui tõsine olukord on, kui suurt kahju saab tuumajaamas tekkida ning kuidas see Eestit ja Euroopat mõjutaks. Teeme juttu ka tuumajaama ümber toimuva mõjudest Ukraina elektritaristule tervikuna ning püüame aru saada, kas uute tuumajaamade rajamine Euroopasse võib selle kõige taustal saada täiendava tagasilöögi.

Samuti tuleb hommikuprogrammis juttu valitsuse plaanist kehtestada automaks. Kui seni on peamiselt valitsusest välja lekkinud automaksu kaheosalisus, uurime, kuidas näevad neid plaane autoomanikud. Kas tegemist on paratamatusega, kui palju on neid aruteludesse kaasatud, nende ideedega arvestatud ning millised oleks üleüldse vastaspoole kompromissettepanekud. Külas on Priit Tammeraid ja Simmo Saar Eesti Autoomanike Keskliidust.

Ühtlasi saab reedel avapaugu investeerimismaastiku suursündmus InvesteerimisFestival. Külas on festivali asutaja ja finantsvaba investor Marko Oolo, kes avab, milliste võitvate rahapaigutusteni on varasemad festivalid teda juhatanud, kuhu paigutada raha praegu ning milliseid väärtpabereid ta ise viimati kokku ostis.

Hommikut veavad Indrek Mäe ja Laura Saks.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Räägime innovaatilisest lahendusest nimega Perfi, mis aitab nii era- kui äriklientidel oma rahaasju paremini hallata. Perfi Eesti tegevjuht Taavi Mägi räägib ka sellest, kuidas ettevõtted saavad arvete saatmiselt kulusid kokku hoida ning kuidas eraklient kõik arved vaid ühe klikiga makstud saab. Saadet juhib Sigrid Hiis.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Arutleme, kuidas peaksime tulema toime muutuvas kliimas veepuuduse ja põuaõudusega. Kas totaalselt tuleb muuta meie harjumusi, nagu on soovitanud teadlased, või teha suuri investeeringuid olukorra parandamiseks, et jaguks toitu ja saaks kasta ka oma lehtsalatit?

Lisaks analüüsime sel nädalal Eesti ajakirjandust raputanud mõttekäiku sellest, et TTJA hakkab mõõtma uudiste tõele vastavust, ning püüame välja mõelda, mis päästaks Venemaa käest pantvangist seal siiani tegutsevad Eesti ettevõtted. Stuudios on Äripäeva ajakirjanikud Karl-Eduard Salumäe, Kristjan Pruul ja Mari Mets.

13.00–14.00 "Digiturunduse praktikum". Kuidas alustada koostööd influentseritega, millistele detailidele tähelepanu pöörata, kuidas mõõta kampaaniate tulemuslikkust ning kuidas on üldse hinnastatud koostöö influentseritega? Nendele küsimustele vastab saates Promoty turundusjuht Marelle Ellen.

Saates toob Marelle Ellen ka näite, milline koostöö töötab ja milline mitte. Saadet juhib Priit Kallas Dreamgrow Digitalist. Saade oli eetris tänavu märtsikuus.

15.00–16.00 "Kullafond". Sarjas toome teieni inspireerivad, kasulikud ja kuulajaid kõige enam kõnetanud saated läbi aegade. Seekord mängime ette tippsportlase Rasmus Mägi läbilöögi loo.

Saates avas kahekordne olümpiamängude finalist, kuidas on püsinud tippvormis ligi kümme aastat, kust tuleb tema motivatsioon minna iga päev trenni, ehkki viimastel aastatel lisandub järjest uusi imemehi, kes temast ikkagi kiiremini jooksevad. Niisamuti jagas tippsportlane, kuidas leida jõudu jätkata valitud teel ka siis, kui seisad silmitsi ränkade tagasilöökidega, nagu näiteks vigastustega.

Ent juttu tuleb ka rahast, investeeringutest ja tuleviku kindlustamisest pärast sportlaskarjääri. Saadet juhib Katariina Krjutškova. Saade oli eetris eelmise aasta novembris.

