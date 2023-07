Uudised

Raadiohommik: kinnisvarainvesteeringutest, Rally Estoniast ja suurtehingutest

Ettevõtja Neinar Seli räägib hommikuprogrammis Rally Estonia mõjudest Lõuna-Eesti majandusele. Foto: LIIS TREIMANN

Nädala viimane raadiohommik viskab pilgu nädalavahetusse, mil ees ootab rallisõpru rõõmustav või ka kurvastav üritus Rally Estonia. Mis Lõuna-Eestis toimub ning kui suur majandusmõju on suurüritusel kohalikule elule, räägib ettevõtja ja rallifänn Neinar Seli.

Üürituru olukorrast teeb ülevaate kinnisvarainvestor Karin Vinkel. Juttu tuleb ka kõrgest euriborist ning sellest, kuidas mõjutab see Vinkeli portfelli. Häid nippe kinnisvarasse investeerimiseks saab kõrva taha panna ka algaja investor.

Hiljuti teatas oma tulemustest Tesla. Küsime Tesla-entusiast Mario Kadastikult, mida need tulemused tähendavad investorile ja kuidas näeb ta Tesla tulevikku. Kadastik on olnud ka automaksu tegemise juures. Seega küsime, miks see maks on kavandatud just sellisena.

Piletilevi tegi hiljuti kaks suurt tehingut, ostes ära ühe Tšehhi ja ühe Rumeenia platvormi. Tehingu tagamaadest ja sellest, kui usinalt külastavad inimesed sel suvel üritusi, tuleb rääkima Piletilevi juht Sven Nuutmann.

Hommikuprogrammi veavad Laura Saks ja Kristjan Kurg.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00–12.00 „Äripäev eetris“. Räägime automaksust, teetöödest Tallinna kesklinnas, inflatsioonist, keskpankadest ja kommertspankade tulemustest, Ukraina sõjast ja kuumalainest. Saadet juhib Kristjan Pruul.

13.00–14.00 “Edukad naised”. Kordame tänavu veebruaris eetris olnud saadet kirjaniku ja filmirežissööri Kadri Kõusaarega. Kadri räägib saates armusuhtest, mis algas tal alaealisena meediaärimehe ja ajakirjaniku Hans H. Luigega. Lisaks räägib ta, miks oli talle noorena oluline olla seltskonnaajakirjanduses ning kuidas ta kokaiini tarvitas. Samuti rääkis Kõusaar, milline on tema suhe rahaga ning miks loomeinimesed sageli ei räägi oma tegelikest sissetulekuallikatest. Kõigele lisaks jagas ta, kui palju keerulisem on emana laste kõrvalt loomingut teha. Saadet juhib Katariina Krjutškova.

15.00–16.00 „Hea nägemise kool“. Kordussaade. Kas tead, miks silmad tuulega ohtralt vett jooksevad? Millised ohud varitsevad nägemist vees ja lumes? Kas silmi on ka võimalik ära külmetada või võivad need üle kuumeneda? Saates selgitavad Pere Optika optometrist Laura Tõnov ja Essilori tootespetsialist Margo Tinno, kuidas ilmastikuolud nägemismeelt ja silmi mõjutavad ning kuidas silmi nende ohtude eest tõhusalt kaitsta. Saatejuht on virtuaalkliinik.ee ärijuht Tuuli Seinberg.