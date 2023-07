Uudised

Äripäev

25. juuli kell 13:01 Kuula







Raadiohommikus: dividendikuninga tulemustest, krüptode tulevikust ning nördimusest Clevoni ümber

Harju Elektri juhatuse esimees Tiit Atso (vasakul) ja Hepsori juht Henri Laks (paremal). Foto: Liis Treimann

Kolmapäeval avaldavad tulemused kaks Tallinna börsi ettevõtet. 25. aastat järjest dividende maksnud Harju Elekter ning börsi uustulnuk Hepsor. Mõlema ettevõtte juhid on ka stuudios, et kommenteerida värskeid numbreid ning vaadata tulevikku. Hepsori juhilt Henri Laksilt uurime, kui tugev on praegu kinnisvaraturg ning kuidas läheb laienemine Kanadasse. Harju Elektri juhatuse esimehelt Tiit Atsolt küsime, kas eelmisel aastal tekkinud tarneraskused on ületatud ning dividend jätkusuutlik ka järgnevatel aastatel.

Veel vaatame otsa krüpoturule, mis on viimastel kuudel hakanud taastuma. Uurime krüptoekspert Asse Saugalt, millest tuleb bitcoini ja ethereumi viimane kallinemine, kas on lootust, et müntide väärtus jõuab tagasi ajaloolise tipu ligidale ja ületab seda ning laiemalt – kas see, et krüptoturg enam väga paljusid ei huvita, võib tähendada traditsioonilist karuturu tunnust ning seeläbi hoopis ostukohta.

Veel on meil telefoniühendus börsilt lahkuva Clevoni aktsionäri Mait Sooaruga, kes räägib, kas mõistlikum on peagi ebalikviidseks muutuv aktsia börsi vahendusel maha müüa või jääda väärtpaberit hoidma lootusega, et ettevõttest saab siiski kunagi ükssarvik. Sooaru jagab ka emotsioone, mida Clevoni käitumine on seni temas tekitanud.

Hommikuprogrammi veavad Indrek Mäe ja Romet Toomas Tiitsaar.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 "Finantsuudised fookuses". Kordussaates arutletakse jõustunud kestlikkuse aruande direktiivi üle, mille standardeid alles koostati.

Saatekülalised selgitavad, miks on oluline vaadata numbrite taha, mitte võrrelda lihtsalt ettevõtete CO 2 andmeid, vaid oluline on hakata mõtlema oma ettevõtte mõjudele. Ettevõtjatel tasub meeles pidada, et mõjude hindamine võib ühel hetkel hakata kahjustama äri konkurentsivõimet ja pangalaenu või riiklike toetuste saamist.

Stuudios arutlevad rahandusministeeriumi rahandusteabe poliitika osakonna nõunik Marika Taal, LHV Panga jätkusuutlikkuse spetsialist Merilin Iital ja Tallinna Vee jätkusuutlikkuse juht Priit Kappak. Saadet juhib Paavo Siimann.

Saade oli eetris tänavu aprilli alguses.

12.00-13.00 "Rohepöörde praktikud". Praeguseks on tekkinud konsensus, et planeedi kliimasüsteem on katki ja vajab remonti. On Pariisi kliimakokkulepe ja Euroopa Liidu rohelepe. ELis oleme kokku leppinud, et suuname oma jõupingutused sellele, et 2030. aastaks oleks kasvuhoonegaaside netoheitmeid 55% vähem kui aastal 1990. Kliimaolukorra päästmiseks on seega aega alla 10 aasta.

Kordussaates kuuleme, kas pangad, kes on rohepöörde eestvedaja rollis, usuvad, et suudame roheleppe eesmärke täita. Saatekülalised selgitavad, kuidas pangad ettevõtetel rohemuutust teha aitavad ja mida nad soovitavad neile ettevõtetele, kelle äri on praegu n-ö pruunivõitu.

Põhjalikult on juttu kestlikkusaruande kohustusest ja sellega lisanduda võivast bürokraatiakoormusest.

Saatekülalised on LHV ESG valdkonna juht Ragne Maasel ja Swedbanki ettevõtete panganduse ESG valdkonnajuht Mihkel Tamm. Saatejuht on Kerttu Metsar.

Saade oli eetris tänavu aprilli alguses.

13.00–14.00 "Ükssarvikute kasvulava". Kaheksa nippi, kuidas meediasse pääseda. Miks mõned ettevõtted on kogu aeg pealkirjades ja teistest kuuleme alles siis, kui on suur jama majas? Kuidas pääseda ajakirjanduse veergudele?

Näpunäiteid jagavad Ann Hiiemaa ja Lily Mägi META Alpha agentuurist ja saatejuht Tarmo Virki, Foundme toimetaja.

15.00–16.00 "Äripäeva juhtimiskool". Enesejuhtimine on juhi kõige olulisem roll, kuna mõjutab otseselt tema võimet inimesi juhtida ja mõista. Teadlik enesejuhtimine hõlmab enda tundmaõppimist, emotsioonide reguleerimist ning teadlikkust välistest teguritest, mis võivad meid mõjutada. Kui juht suudab teadlikult juhtida, on tal suurem võime inimesi mõjutada ning elust rohkem rõõmu tunda. Saates vestleb Äripäeva koolituste juht Marianne Lõhmus psühholoogi ja Milttoni muutuste juhtimise nõustaja Eva-Maria Kangroga.

Teemaks tuleb lisaks läbipõlemine. Juhid võivad läbipõlemist kogeda, üritades, ideaalseid standardeid saavutada või olla keegi, kes nad tegelikult ei ole. Samuti räägivad nad sellest, kuidas juhid saavad oma meeskonnaliikmeid toetada, märgates läbipõlemise märke ja pakkudes neile toetust.

Eva-Maria viib läbi Äripäeva Akadeemias koolitust "Eduka enesejuhi oskused", mille eesmärk on tõsta teadlikkust ajupotentsiaali kasutamise võimalustest ja piirangutest ning edendada teaduspõhiseid võtteid ülemäärase stressi ennetamiseks ja edasiviivaks tegutsemiseks.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.