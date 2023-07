Pärnits: palgatõusuks on paljudes ettevõtetes ruumi küll ja küll

Ülemiste Keskuse juht Guido Pärnits keskuse tuleviku pärast ei muretse, arenduste pärast muretseb veidi, ent Eesti ja Tallinna kasutamata võimaluste pärast küll. Foto: Liis Treimann

Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits ütles Äripäeva raadios, et nõustub osalt siseministri väljaütlemisega, et suure kasumiga firmades on töötajate palgatõusuks ruumi.

Pärnits tõdes, et mõnes ettevõttes on kasumid suured, kuid inimesed, kes seal töötavad, saavad suhteliselt vähe palka. "Ma arvan, et meie mõtteviis ei tohiks langeda Bangladeshi odavtööjõu tasemele. Eestis ei ole see nii jõhker, aga loomulikult ükski tööandja ei taha ülemäära palka maksta," rääkis ta Äripäev raadiosaates "Kuum tool".