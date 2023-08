Uudised

Äripäev

16. august kell 14:00 Kuula







Raadiohommikus: pankrotid, töötud, suur raha ja ettevõtjast poliitik

Eesti Panga ökonomist Orsolya Soosaar. Foto: Liis Treimann

Neljapäevases hommikuprogrammis räägime, miks ettevõtjad ei päästa oma firmasid hukust õigel ajal, riigikaitse paksust rahakotist, töötute arvu kasvust ning põllumajandusest, kinnisvarast ja poliitikast.

Nendel teemadel tulevad stuudiosse rääkima saneerimise ja pankrotiga tegelev advokaat Merit Tammik, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse hangete osakonna juht Ivar Janson, Eesti Panga ökonomist Orsolya Soosaar ning suurettevõtja Joakim Helenius.

Hommikuprogrammi teevad Martin Teder ja Laura Saks.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 "Luubi all". Saates on luubi all Pere Sihtkapitali uuring ja rahastamine, samuti on teemaks poliitik Tõnis Paltsi roll Levikomis, mis hoiab saneerimisnõustajat oma rahaasjade osas pimeduses.

Ka on juttu möödunud aasta novembris avamist lubanud erakliinikust Novel Clinic, mis pole tänaseni tegevust käima saanud, ettevõttes on märke makseraskustest ning kevadel lahkus firmast juht.

Saadet juhib Marge Ugezene.

12.00–13.00 "Digitark äri". Saates räägitakse sellest, kuidas kasutada tehisintellekti digiturunduses. Juttu tuleb peamiselt sellest, mil moel aitab tehisaru ettevõtetel brändi arendada ja mismoodi teha AI abil turundusplaane.

Saatekülalised on Instagrami-turunduse mentor Katriin Mangus ja Sokisahtli poe omanik Piret Ilver.

Saadet juhib raamatupidaja.ee ärijuht Mare Timian.

13.00–14.00 "Õppetund". Augustikuu saates räägime vabaharidusest ja vabaharidusliku koolituse rollist täiskasvanute õppes. Külas on Eesti Rahvaülikoolide Liidu tegevjuht Heleriin Jõesalu, Kuressaare Rahvaülikooli projektijuht Krista Hallik ja Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras projektijuht Kertu Eensaar.

Saatejuht on Katre Savi.

15.00–16.00 "Teabevara tund". Saates räägime ettevõtja võimalustest võlglastega tegeleda ning sellega kaasnevatest ohtudest. Stuudios on vandeadvokaat Gregori Palm ja advokaat Kirke Vaino advokaadibüroost Lindeberg.

Saadet juhib teabevara toimetaja-projektijuht Eve Noormägi.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.