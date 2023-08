Uudised

Raadiohitid: aktsiasoovitused ja firmade masskustutamine

Kaido Veske on kindel, et tehisintellekti arendavate aktsiate vastu ei tasu panustada. Foto: Andras Kralla

Nädala kõige kuulatumates saadetes tuli juttu aktsiasoovitustest, äriregistri puhastustulest, Pere Sihtkapitali skandaalist ja muust.

Nädala raadiohitid:

Livonia Partnersi kaasasutaja: seda aktsiat ma soovitan

Livonia Partnersi kaasasutaja Kaido Veskel õnnestus täpselt enne krüptokrahhi algust müüa mitme valdkonna aktsiad. "Investor Toomase" saates rääkis Veske, millistesse trendidesse ja väärtpaberitesse panustab ta praegu.

"Täna olen aktsiaid rohkem kokku ostnud, kui kusagilt põgenenud," tõdes ta.

Ta on kindel, et kuigi tehisintellekti arendavad aktsiad on muutunud kalliks, siis nende vastu panustada ei maksa.

"Tehisintellektiga seonduvad aktsiad buumivad, selles pole kahtlustki. Sinna liigub praegu väga varajase staadiumi raha ning kõik üritavad ennustada, millised mudelid võidavad," rääkis Veske. "Kindlasti ei ole ma nõus näiteks Microsofti vastu panustama, see ettevõte on jõudmas maailma tippu, seda ma soovitan," märkis Veske.

Pere Sihtkapitali skandaal tõi väheveenvaid argumente

Kuigi Pere Sihtkapitali skandaalse küsitluse ja seda läbi viia aidanud Tartu Ülikooli professori Raul Eametsa puhul peaks tähelepanu olema majandusliku ja poliitilise võimu ristumisel, andmekaitset puudutavatel teemadel ja teaduse usaldusväärsusel, upitatakse arutelu fookusesse absurdsed väited ja vandenõuteooriad, rääkisid ajakirjanikud saates "Äripäev eetris".

"Kui debatt käiks selle üle, kui tõhus on eri erakondade Eesti iibepoliitika, siis see on täiesti arusaadav arutelu, aga üritada väita, et meil leidub poliitikuid ja inimesi, kes on vastu, et eesti rahvas võiks püsima jääda?

Vabandust, aga siit on väike samm väiteni, et Kaja Kallas on reptiil ja meil on ükskõik missugused teooriad ja vandenõud," kommenteeris Äripäeva arvamustoimetaja Karl-Eduard Salumäe Eametsa ja mitme Isamaa erakonna liikme järeldusi juhtunust.

Kristjan Liivamägi räägib raha kaotamisest

Seekordne saade "Investeerimisportfell 2030" keskendub investeerimise ja rahaga seotud hoiakute ja psühholoogiaga seotud küsimustele.

On väga inimlik, et teeme nii oma tavapärases elus kui ka rahaga toimetades vigu. Saates räägib majandusteadlane ja aasta investor Kristjan Liivamägi lahti need inimaju pettemanöövrid, mis meid siis otsuste tegemisel kas tagasi hoiavad või just nimelt tagant tõukavad.

Lisaks räägib Liivamägi lahti läbi isiklike kogemuste mõned enimlevinud investorite vead ning annab mõned nipid, kuidas neid vältida.

Krooni odavnemine toob Rootsis ostukohti

Rootsi kroon on euro suhtes rekordiliselt nõrgenenud, mille tõttu on suhteliselt odavam osta nii aktsiaid kui ka näiteks autosid, rääkis Äripäeva ajakirjanik Jaan Martin Raik.

Raik tõdes, et temagi jaoks oli üllatav, kui palju odavamalt saab praegu Rootsist kaupa osta krooni nõrgenemise tõttu. "Tekkis ka endal ahvatlus, et Volvo hübriid sealt soetada," märkis ta Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

"Kuum Tool". Millal läheb firma kustutamisele ja millal trahvikonveierile?

Justiitsministeeriumi asekantsler Viljar Peep lahkas "Kuumal toolil" just alanud firmade masskustutamist ja värskeid muudatusi juhatuse liikmete trahvimisel ning selgitas ka uuendusi, mis peaksid tsiviilkohtuvaidluste aega lühendama.

Peebu sõnul viis firmade masskustutamise alustamiseni soov teada, kellega ettevõtjad tehinguid sõlmivad, ja samuti firmade väärkasutuse oht.