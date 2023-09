Uudised

Raadiohommik: kooliaasta saab avapaugu ning kas raha on õnn ja armastus?

Esmaspäevase raadiohommiku üks külalistest on haridusminister Kristina Kallas. Foto: Andras Kralla

Esmaspäeval hakkab täierauaga pihta kooliaasta, mistõttu räägivad Äripäeva raadio hommikuprogrammis hariduse rõõmudest ja muredest haridusminister Kristina Kallas ning IT-kooli Kood/Jõhvi juht Karin Künnapas.

Külla tuleb ka investor ja filmitegija Rain Rannu, kel esilinastub samal õhtul film „Vaba raha“. Küsime, kuidas idee sellist filmi teha alguse sai ja mida peaks vaataja kõrva taha panema. Uurime ka, kuhu on Rannu ise viimasel ajal investeerinud.

Palju õnne, Äripäeva raadio! Esmaspäeval saame nimelt 6 aastaseks. Seda puhku kuulame raadioeetris vahvaid apse ja räägime juttu Äripäeva raadio juhi Mai Kroonmäega. Millised uued saated rõõmustavad kuulajaid ja kuhu poole tüürime?

„Tippfirmade ladvikus on iga naise kohta üksteist meest. Ja mis siis?“ Selline lugu ilmus Äripäeva ajakirjas. No, mis siis ikkagi on? Naiste ja meeste ebavõrdsuse kohta ettevõtete tipus küsime Äripäeva ajakirjaniku ja loo autori Eget Velleste käest.

Hommikuprogrammi juhivad Laura Saks ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub viie saatega:

9.50-10.00 "Obskuurne majandus". Hooaja esimeses saates räägime tätoveeringute ärakasutamisest turunduskampaaniates. Kus need on õnnestunud ja kus on tätoveerimis-kampaaniaid tühistatud, sest inimestel on tegelikult suva, mis nende naha peal igavesti on, kui mängus on näiteks tasuta toit elu lõpuni. Obskuurseid näiteid tätoveerimiskampaaniatest kuula juba saatest. Saatejuht on Linda Eensaar.

10.00-11.00 "Minu karjäär". Sisuturundusliku saatesarja "Minu karjäär" seekordses osas tuleb juttu karjäärist panganduses. Saates räägivad SEB panga disainivaldkonna juht Esko Lehtme ning innovatsioonijuht Kristina Lillo oma tööst pangas ja sellest, kas ja kui palju on panganduse puhul tänasel päeval tegemist vaid pintsaklipslaste valdkonnaga.

Juttu tuleb ka sellest, mis on Youth LAB, miks on UX panganduses vajalik ning kuidas saavad tudengid tulevikupanganduse arendamisel abiks olla. Samuti tuleb juttu Roboinvestorist, disainisprintidest ning koostööst kutse- ja kõrgkoolidega. Saadet juhib Sigrid Hiis.

11.00-12.00 "Kuum tool". Otsesaates on külas E-Piim Tootmine juht Jaanus Murakas, kellega räägime ettevõtte uuest tehasest Järvamaal ning küsime E-Piima tootmisplaanide kohta.

Samuti võtame jutuks piimasektori ja põllumajanduse olukorra laiemalt ning uurime, kas kriisist kriisi liikunud põllumeestele on taaskord saabumas rasked ajad.

Saatejuht on Lauri Leet.

13.00-14.00 "Tööstusuudised eetris". Kevadel valmis magistritöö „Paindliku töökorralduse rakendamine tootmisettevõtetes: praegused praktikad ja tulevikupotentsiaal“, mis pakub häid nõuandeid paindliku töökorralduse rakendamiseks tööstusettevõtetes.

Saates on külas töö autor ja Fontese talendiotsija Kristiine Mäggi ning magistritöösse panuse andnud elektriseadmete tootja Eltech Solutions OÜ juht Peeter Merisaar. Kui tootmises on tähtajad püha ja tellimused tuleb täita, siis kuidas tagada samal ajal paindlik töökorraldus ja kust jooksevad punased jooned? Kuidas erinevad linna- ja maapiirkonna paindliku töökorralduse võimalused? Millised on Eltechi senised kogemused? Saadet juhib Harro Puusild.

15.00-16.00 "Lavajutud". Seekordses saates on kaks ettekannet juuli alguses toimunud Investeerimisfestivalilt.

Saadet alustab Testilo asutaja ja Eesti noorima naisena miljonäriks saanud IT-ettevõtja Kristel Kruustük. Ta räägib oma loo, kuidas ta asutas miljoniettevõtte ning jagab teel saadud õppetunde.

Saate teises pooles jagab muusik Tanel Padar oma investeerimispõhimõtteid, tänu millele on ta jõudnud investorite TOP-i.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.