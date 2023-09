Uudised

Äripäev

11. september kell 6:28 Kuula







Raadiohommikus: kaks tippjuhti andsid juhtimise üle

Esmaspäevase raadiohommiku külalisteks on Tanel Kiik ja Mihhail Kõlvart. Foto: Liis Treimann

16 aastat raudbetoontoodete kinnituslahendusi tootvat Peikko Eestit juhtinud Aare Raam teeb algaval nädalal karjääripöörde ja kolib kolmapäeval viieks aastaks elama ning töötama Dubaisse.

Raam hakkab juhtima Dubai lähedal asuva Peikko tehase äriarendust ja müügitööd ning räägib esmaspäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis oma ametivahetusest täpsemalt. Samuti sellest, kui hull on olukord Eesti ehitusturul ning millised muutused keeruline aeg ehitusmaterjalitootjate seas kaasa toob.

Hommikuprogrammi külalisteks on ka Keskerakonna esimeheks kandideerinud Tanel Kiik ning Mihhail Kõlvart, kellelt uurime, mis Keskerakonnast nüüd pärast uue juhi selgumist edasi saab ja kas erakond suudab pärast Jüri Ratase esimehe kohalt lahkumist ja uue juhi selgumist jätkata ühtsena või võib parteid ähvardada suur pereheitmine.

Pühapäeval Paides toimunud Keskerakonna kongressil jälgis kohapeal ka Äripäeva ajakirjanik Eliisa Matsalu, kes tuleb ja jagab hommikuprogrammis kuulajatega, millised meeleolud enne ja pärast uue esimehe selgumist keskerakondlaste seas valitsesid ning mida räägiti kuluaarivestlustel.

Hommikuprogrammi juhib Aivar Hundimägi ja uudiseid toimetab Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub kuue saatega:

9.50-10.00 "Obskuurne majandus". Kui vaid võidaks loteriiga.. Ilmselt on nii paljudki meist millalgi elus sellest unistanud. Kui lihtne see oleks, aga kui ebatõenäoline. Tõenäolisem olla tee peal poodi loteriipiletit ostma minnes auto alla jääda, kui seda sama jackpotti võita.

Käesoleva aasta juunis juhtus aga Indias tore lugu. 11 (!) koristaja-naist panid rahad kokku, et osta 250-ruupiane lotopilet. See teeb veidi alla 3 euro, aga need india koristajad ei saanud keegi sellist ostu üksinda lubada ning pidid kõik oma osa panema. Mis siis sai ja kuivõrd need naised lotovõitu väärisid, kuula saatest „Obskuurne majandus“. Saatejuht on Linda Eensaar.

10.00-11.00 "Minu karjäär". Saates on Viru Keemia Grupi personalidirektor Eve Rei ja arendusdirektor Indrek Aarna. Räägime energiatööstuse tulevikuäridest, VKG uutest arendusprojektidest ning kui palju ja millist tööjõudu uued projektid kaasa toovad. Samuti vestleme sellest, kuidas noori reaalaineid õppima saada, milliseid töö- ja praktikavõimalusi pakub VKG ning miks keskmine vkglane on üle keskmise inimene. Saadet juhib Sigrid Hiis.

11.00-12.00 "Kuum tool". Kuumal toolil istub esmaspäevases otsesaates Põldma Kaubanduse juht ja omanik Heinar Põldma. Juttu tuleb nii ettevõtte arengust ja ootustest kui ka Eesti majanduspoliitilisest seisakust. Saadet juhib Ken Rohelaan.

12.00-13.00 "Tööandjate tund". Majandus langeb juba enam kui aasta, kuid palgad tõusevad endiselt kiiresti. Kui kaua tööturg sellele kriisile vastu peab ja mida saab ning peaks Eestis tegema, et eksporditurgude nõudluse taastudes taas kiirelt kasvama asuda ja konkurentsieeliseid saavutada, sellest räägivad saates Töötukassa tööotsijate osakonna juht Anniki Paulus, Luminori peaökonomist Lenno Uusküla ja Konjunktuuriinstituudi juht Peeter Raudsepp.

Juttu tuleb ka sellest, kas kriis lahendab süsteemse töötajate puuduse, milleks peavad tööandjad ja töötajad valmis olema ning mida tähendab suurem paindlikkus, millega tööturul edaspidi rohkem arvestama peab. Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00-14.00 "Teeninduse teejuht". Saates keskendakse müügiprotsessile ning selle seosele positiivse teeninduskogemuse loomisega. Saatekülalisteks on kaks pikaajalise müügivaldkonna kogemusega eksperti – müügikoolitaja Marge Vellesalu ja Tele2 Eesti müügitreener Veiko Reimand.

Vellesalu sõnul seisneb suurepärase teeninduse ja müügi harmoonia läbimõeldud lähenemises. Tasakaalu leidmine on võti, kus lisamüük toimub kliendi nõustamise ja toetamise kaudu, ilma et see mõjuks kunstlikult. Saatejuht on Keit Ausner.

15.00-16.00 "Lavajutud". Saates kuulame kahte ettekannet juuli alguses toimunud Investeerimisfestivalilt.

Esimesena astub lavale kauplemisplatvormi Lightyear kaasasutaja ja tegevjuht Martin Sokk, kes räägib loo oma teekonnast Lighyeari asutamiseni. Lisaks jagab ta viite põhimõtet, mis aitavad avada kõik uksed.

Saate teises pooles teeb ettekande LHV Panga juht Kadri Kiisel, kes räägib oma teekonnast keemiatudengist LHV Panga juhiks.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.