Raadiohommikus: värsked Tallinna Kaubamaja tulemused, gaasi hind ja hüved tööturul

Raadiohommiku üks külalistest on Tallinna Kaubamaja juht Raul Puusepp, kes kommenteerib ettevõtte majandustulemusi. Foto: Andras Kralla

Reedeses hommikuprogrammis võtame lahti kolmapäeval pärast börsipäeva aktsionäride postkasti potsatanud Tallinna Kaubamaja tulemused, räägime hiljutiste sündmuste valguses gaasi hinnast ning uurime, kuidas on praegusel ajal töötajat otsida ja talente hoida.

Kuidas Tallinna Kaubamaja hoolimata majanduslangusest jätkuvalt kasvada suudab ning kas see peegeldub ka järgmisel aastal väljamakstavas dividendis, uurime Tallinna Kaubamaja juhilt Raul Puusepalt.

Alexela energia- ja kaubandusportfelli juhi Kalvi Nõu käest uurime, kuidas mõjutab Balticconnectori purunemine gaasi hinda ning kas neljapäeval kuuendiku võrra kerkinud gaasi hinna tõus on alles algus ning kus võiks asetseda tipud. Teeme juttu ka Eesti varustuskindlusest ning arutame, kui saboteeritav meie energiavõrk üleüldse on.

Kuigi majandus jahtub ja tööturul peaks ressurssi üha enam vabanema, näeb LHV jätkuvalt vaeva, et talente kinni hoida. Nimelt hakati staažikatele töötajatele pakkuma kuuenädalast lisapuhkust. Uurime, kuidas seda võimaldada, kes teeb ära puhkajate töö, kui suur on kulu tööandjale ning teeme juttu tööturu olukorrast laiemalt, küsides, kas täna on töötaja või tööandja turg.

Samuti teeme juttu sellest, kas ja kui arrogantselt tasub tööläbirääkimisi pidada ning kas töötaja vaatest on kasulikum osaleda konkurssidel või oodata otsepakkumisi. Stuudios on LHV personalijuhi kohusetäitja, büroo- ja infohaldusjuht Age Leedo.

Hommikuprogrammi veavad Kristjan Kurg ja Indrek Mäe.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Uudne patsiendi jälgimise süsteem Verso Vision aitab tehisaru abil tuvastada patsientide käitumise eripärasid – näiteks kukkumist või ebatavalist liikumist – ja lihtsustab seeläbi oluliselt meditsiinipersonali tööd. Süsteem aitab ühelt poolt hoida kokku valvepersonali tööaega ja teisalt tagada patsiendi turvalisust.

Kuidas süsteem täpsemalt toimib, selgitavad Alarmesti müügijuht Ants Väinsalu ja Verso Visioni müügi- ja turundusdirektor Mikko Järvälainen. Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädalat kokku võtvas otsesaates räägitakse mõistagi Lähis-Idas lahvatanud sõjast ja Eesti–Soome vahelise gaasitoru Balticconnectori purunemisest, aga ka eelnõuks vormunud automaksust ning suurel kiirusel ja hulgakaupa kütusepaaki voolavast riigikogulaste kuluhüvitisest. Neid teemadel arutlevad Äripäeva ajakirjanikud Eliisa Matsalu, Indrek Lepik ja Karl-Eduard Salumäe.

13.00–14.00 "Juhtimisaudit". Heal juhtimisel kuldvalemit ei ole ning juhtimiskvaliteet on termin, mida sõnaraamatust ei leia. Kuidas siis päriselt juhtimist ja selle kvaliteeti lahti mõtestada? Äripäeva raadio uues saatesarjas "Juhtimisaudit" just seda teemat uurima asumegi.

Saates mõtestame lahti juhtimiskvaliteedi olemuse, räägime juhina iseendasse vaatamisest, arenguvõimalustest ja sellest, kuidas oma positiivset mõju suurendada. Peatume ka tulevikusuundadel, kus tuleb tugevalt esile kolm fookust – isejuhtivad meeskonnad, digipööre ja kestlik areng.

Lisaks anname ühe raamatusoovituse, jagame tööriistu ja näpunäiteid ning räägime sellest, mida saab juht ise ära teha, et enda ja oma meeskonna arengut võimendada. Saate külaliseks on juhtimis-coach Veiko Valkiainen ning saadet juhib aasta koolitaja Helen Klettenberg.

15.00–16.00 "Hea nägemise kool". Vanuse kasvades toimuvad nägemises paratamatud muutused, mis võivad tähendada seda, et ilma prillideta on raske näha nii kaugele kui lähedale. Sellisel puhul on abiks progressiivläätsedega prillid või kontaktläätsed, millega seoses ringleb palju müüte ning esineb teadmatust.

Saates selgitavad Pere Optika juhatuse esimees Jaan Põrk, optometrist Laura Tõnov ning Essilori tootespetsialist Margo Tinno, millised on tänapäevaste progressiivläätsede võimalused, kas nendega harjumine on tegelikult ka vaevarikas või on siin tehnoloogia tunduvalt edasi arenenud ning miks ja kuidas tuleks selliste prillide raamide olukorda kontrollida.

Saatejuht on Tuuli Seinberg.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.