Soome Airbnb-kuninganna jagab kahte strateegiat, kuidas teenida rohkem raha

Külaliskorterite äri ajab jalgu alla: investorid jagavad selle äri parimaid nippe

Mitu aastat oleme olnud olukorras, kus üks kriis ajab teist taga. Millist mõju on see avaldanud majutusärile külaliskorterites? Seis pole küll katastroofiline, kuid asjaosalised möönavad, et ehkki käive on paar aastat olnud tõusuteel, pole lootust, et numbrid kriisieelsele tasemele jõuavad.