Raadiohommikus: kui suure haamri alla jäävad kasutatud autod?

Automaksust ja kasutatud sõidukite turust vestleme pikemalt Mobile.ee keskkonna juhi Silver Havamaaga. Uurime, kui palju ja milliseid sõidukeid hakkab uue maksu tõttu Eestisse jõudma vähem. Foto: Raul Mee

Teisipäeva hommikuprogrammis uurime mootorsõidukimaksu mõju kasutatud autode turule, mõõdame euroala majanduse ja intressikeskkonna temperatuuri ning selgitame Poola valimistulemuste tähtsust ülejäänud Euroopale.

Automaksust ja kasutatud sõidukite turust vestleme pikemalt Mobile.ee keskkonna juhi Silver Havamaaga. Uurime, kui palju ja milliseid sõidukeid hakkab uue maksu tõttu Eestisse jõudma vähem.

Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla sõnul halveneb Euroopa majanduse perspektiiv, mis võib tähendada peagi intressimäärade kiiret langust. Millised on Euroopa majanduse ohu märgid, vaatame lähemalt Lenno Uusküla ja Eesti Panga ökonomisti Peeter Luikmeliga.

Pühapäeval toimunud Poola parlamendivalimised võivad tuua suure majandusega riiki valitsema uue suunaga jõu. Võimalikest mõjudest ülejäänud Euroopale räägime lähemalt Äripäeva ajakirjaniku Indrek Lepikuga.

Hommikuprogrammi veavad Ken Rohelaan ja Laura Saks.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Eramaja ehitus". Saates on külas projekteerimisettevõtte Haustec juhatuse liige Rasmus Kuusemets ja müügijuht Helen loo, kes jagavad eramaja ehitajatele soovitusi, et maja ehitus ja hilisem lubade kooskõlastamine sujuks ladusalt ega jääks venima.

Saadet juhib Rein Pärn.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Külas on Hagen Bikesi juht Kaspar Peek. Juttu teeme Hagen Bikesi aktsiaemissioonist ja ettevõtte finantsseisust.

Peek räägib ettevõtte likviidsusprobleemidest ja sellest, millisena näeb ta ettevõtte tulevikku, kui investorid praegu appi ei tule.

Peek avaldab saates veendumust, et kui iga olemasolev investor annaks ettevõttele 50–100 eurot, suudaksid nad probleemid ületada ning tänastest oludest tugevamana välja tulla.

Teeme juttu ka sellest, kuidas Hagen Bikes oma ärimudelit on muutnud, ning laseme Peekil vastata, miks peaks kliendid mitmeid tuhandeid eurosid maksvaid kastirattaid üleüldse ostma.

Saadet juhib Äripäeva börsitoimetuse juht Indrek Mäe.

12.00–13.00 "Kasvupinnas". Eesti põllumajanduse aastanäitusel rääkisime Wihuri Agri juhi Kristjan Ruusamäega projektist EDA, millega plaanitakse suurendada digitaliseeritust põllumajandusest.

Saate teises osas arutame Linas Agro juhi Mihkel Hangiga teravilja- ja seemneturu seisu.

Saatejuht on Meelika Sander-Sõrmus.

13.00–14.00 „Eetris on ehitusuudised“. Külas on majaelementide tootja KMT Prefab OÜ juhatuse liige ja Eesti Puitmajaliidu juht Martin Talts ning uurime. kui sügavad on puitmajatootjate probleemid ning kas kusagil on näha ka häid arenguid.

Räägime põhjalikumalt erinevatest tootmissuundadest puitmajasektoris: moodul- ja elementmajad, palkmajad, aia- ja saunamajad ning eraldi ka puitelementide tootmine. Samuti peatume kortermajade tehaselisel renoveerimisel ning Nordeconi võidetud mahukal, 55miljonilisel puidust loodusmaja ehitushankel.

Saatejuht on Lauri Leet.

15.00–16.00 „Turismitund“. Keskkonnasäästlike suurürituste korraldamisest räägivad Rally Estonia korraldaja ja T1 kaubanduskeskuse juht Tarmo Hõbe ning Katre Kahre üritusturundusagentuurist Jolos.

Juttu tuleb kestlikust korraldamisest, külastajate keskkonnateadlikkusest ja ootustest. Lisaks ürituse keskkonnajälje mõõtmisest. Tarmo Hõbe avaldab ühtlasi, kui suure keskkonnajalajälje tekitab Rally Estonia ja mitme puuga võrdub selle korraldamine.

Külalised jagavad kogemusi ka sellest, mida tähendab keskkonnasäästlik korraldamine eelarvele.

Räägime, kuidas luua suurüritustega kasu kohalikele, kuidas majutada suuri rahvahulkasid ning millised on kestliku toitlustamise trendid.

Saadet juhib Gregor Alaküla.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.