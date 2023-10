Uudised

Äripäev

29. oktoober kell 13:00 Kuula







Raadiohommikus: tööstusfirma juht ja vaade börsile

Aasta töösturi nominent, NPM Silmeti juht Raivo Vasnu räägib raadiohommikus, millisena tema majanduse seisu näeb. Foto: Liis Treimann

Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis tuleb juttu tööstusest, börsidest ja investeeringutest taristusse.

Erakapitalifond BaltCap tuli välja uue 200 miljoni eurose infrastruktuurifondiga, mille investeeringute juht Marek-Andres Kauts räägib täpsemalt, kellele ja kuhu raha antakse.

Börsiajakirjanik Jaan Martin Raik teeb ülevaate, mis toimub USA ja Euroopa turgudel. Samuti küsime tähelepanekuid tulemuste hooajast.

Samuti pakume kuulajatele Harro Puusilla intervjuud aasta töösturi nominendi ja NPM Silmeti juhi Raivo Vasnuga, kes avas olukorda majanduses ja Narva magnetitehase ehitust.

Hommikuprogrammi toovad kuulajateni Janno Riispapp ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

9.50-10.00 "Obskuurne majandus". Kontoris on mingi tähistamine. Näiteks on kellegi sünnipäev või õnnestus mõni projekt või pakutakse lihtsalt niisama kõigile torti.

Aga mida kunagi sellistel kordadel kõigile ei jätku, on teelusikad. Töökohtadest teelusikate kadumine on sama kindel nähtus kui gravitatsioon. Õnneks on kunagi teadlased teelusikate haihtumist töökohtade ühisköökidest uurinud ning sellest uuringust saategi täpsemalt teada saates "Obskuurne majandus". Saatejuht on Linda Eensaar.

11.00-12.00 "Kuum tool". Kuumal toolil istub esmaspäevases otsesaates ingelinvestorite võrgustiku Estban uus president Lauri Antalainen. Juttu tuleb investorite meelsusest, iduinvesteeringutest ja sektorite kasvupotentsiaalist praegusel ajal ja lähitulevikus. Saadet juhib FoundME juht Tarmo Virki.

13.00-14.00 "Tööstusuudised eetris". Saates on külas äsja ettevõtluskonkursil „Eesti parimad ettevõtted“ aasta eksportööri tiitli noppinud vaikusebokside tootja Silen tegevjuht Endrus Arge, kes tunnistab, et ettevõttel on müügitorus enam kui 19 miljoni euro eest tellimusi ja järgmise aasta müügiplaani eesmärkides pole põhjust kärpeid teha.

Saates on fookuses eksporditurud, Eesti majandus ja ettevõtte edasised plaanid. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00-16.00 "Lavajutud". Toome teieni ettekande tänavuselt Äriplaani konverentsilt. Järgmise aasta plaane avab saates MM Grupi ja Apollo Grupi osanik Ivar Vendelin. Ta jagab mõtteid, missugustesse valdkondadesse järgmisel aastal investeerib ja kust kokku tõmbab.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.