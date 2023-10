Uudised

Äripäev

31. oktoober kell 16:02 Kuula







Raadiohommikus: firmade matmisest hoonete ehitamiseni

Hepsori juht Henri Laks räägib raadiohommikus ettevõtte kolmanda kvartali tulemustest. Foto: Andras Kralla

Kolmapäevases raadiohommikus võtame luubi alla firmade matmise, kuid vaatame sisse ka börsifirma Hepsori tulemustesse.

Kinnisvaraarendaja Hepsori juhatuse liige Henri Laks kommenteerib firma värskeid tulemusi ning lisaks küsime temalt, milline on seis kinnisvaraturul.

Praktilise intervjuu annab iduettevõtte GDPR Register juht Krete Paal. Temaga tuleb juttu 1. novembril kehtima hakkava karistusseadustiku ja teiste seaduste muudatusest, millega võivad firmad kaela saada hiigeltrahvid.

Kuid suurem osa hommikuprogrammist keskendub firmade matmisele. Praeguses majandusolukorras on firmade matmine üha rohkem teemaks tõusnud. Kuidas seda tehakse, millist nõu annavad firmamatjad ja miks seda mitte teha – sellest räägib teemat uurinud Äripäeva ajakirjanik Marge Ugezene.

Hommikuprogrammi juhivad Laura Saks ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Go Travel korraldab elamusreise. Räägime saates, mis on elamusreis, ja arutleme selle üle, miks minna reisibüroo poolt kokku pandud marsruudiga reisile, kui interneti abil saab igaüks endale ise reisikava kokku panna.

Lisaks räägime Go elamusreiside huvitavamatest sihtkohtadest Kambodžast, Indoneesiast, Laosest, Taist, Filipiinidest, Pakistanist ja Vietnamist. Pikemalt tuleb juttu Laosest, Pakistanist ning Sumba ja Timori saarte reisist. Miks reisida kohtadesse, kus ei ole turismi infrastruktuuri?

Saates on külas Go Traveli partnersuhete juht Age Põder ja kirjanik ja reisijuht Rene Satsi. Saadet juhib Hando Sinisalu.

12.00–13.00 "Äripäeva TOP". Äripäeva TOPi saate teemaks on turundus. Stuudios on suhtekorraldusagentuuride TOPi kuuendaks tulnud Corpore juht Janno Toots ja meediaagentuuride TOPis esimesel-teisel kohal olev Intense Growth Hubi juht Liis Oper. Saatejuht on Sigrid Kõiv.

13.00–14.00 "Logistikauudised eetris". Eesti merenduse hetkeseisust ja merendusklastri loomisest räägivad saates kliimaministeeriumi asekantsler Kaupo Läänemets ja merendusklastri projektijuht Riina Palu. Saadet juhib Tõnu Tramm.

15.00–16.00 "Äripäeva raamatuklubi". Miks on läbipõlemist nii palju – on’s inimesed muutunud õrnukesteks või on (töö)keskkond muutunud sellise kiirusega, et me ei jõua lihtsalt kohaneda? Olgu põhjused need või hoopis midagi kolmandat, on läbipõlemine ulatuslik probleem, mida ei saa enam eirata.

Jennifer Moss selgitab oma raamatus „Läbipõlemisepideemia. Kroonilise stressi pealetung ja mida me saame selle vastu ette võtta“, mis on läbipõlemise juurpõhjused, päästikud ja tagajärjed ning kuidas selle epideemiaga tõhusalt võidelda. Juttu tuleb ka sellest, miks paljukiidetud „enesehool“ ei aita läbipõlemise vastu ning millised konfliktid võivad tekkida ettevõtte loosungite ja tegeliku kultuuri vahel.

Raamatust vestlevad virtuaalkliinik.ee toimetaja Õnne Puhk ning ärijuht Tuuli Seinberg.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.