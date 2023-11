Uudised

Raadiohommikus: ehitusfirmade tulemused ja laenuandjatelt võetud tegevusload

Nordeconi juht Gerd Müller räägib raadiohommikus ettevõtte majandustulemustest. Foto: Liis Treimann

Neljapäevases hommikuprogrammis räägime börsifirmade üheksa kuu tulemustest, uurime Kreditexilt ja Ühisrahalt võetud tegevuslubade tagamaade kohta ning selgitame välja, kas Oslo börsifirma võiks ka Eesti investoreid kõnetada.

Küsime, miks võeti Kreditexilt ja Ühisrahalt tegevusload ning kas sarnaste probleemidega ettevõtteid on Eestis veel. Juttu tuleb ka sellest, kuidas peaks tavaline rahalaenaja küsitava mainega laenukontorid ära tundma ning miks neist eemale hoidma isegi siis, kui see on nende jaoks viimane võimalus raha saamiseks. Stuudios on finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer.

Neljapäeval avaldavad oma tulemused ka Merko Ehitus ja Nordecon. Kõigepealt on stuudios Nordeconi juht Gerd Müller, kelle käest uurime, kas ja millal näitab ettevõte taas kasumlikkust ja dividende ning kuidas läheb neil äri Ukrainas.

Merko Ehituse finantsüksuse juhi Urmas Somelariga räägime samuti börsiettevõtte värsketest numbritest, aga küsime ka 1eurose dividendi jätkusuutlikkuse kohta. Samuti uurime, mis saab siis, kui uusi tellimusi enam vanas mahus peale ei tule.

Ajal, mil ettevõtted kärbivad kulutusi, pakub Oslo börsil noteeritud Crayon võimalust IT pealt kokku hoida. Kuidas ja kas ettevõtte ärisse tasuks ka tavainvestoril raha paigutada, arutame Crayoni Eesti üksuse juhi Tarmo Ubaga.

Hommikuprogrammi veavad Indrek Mäe ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saates räägime ühtekuuluvuspoliitikast ja fondidest, mis on loodud selleks, et tasandada erinevusi arengutasemes Euroopa Liidu eri piirkondade vahel. Fonde on 3 – ühtekuuluvus-, regionaalarengu- ja sotsiaalfond.

Riigikontrolöri kriitiline raport, et rahad jäävad kasutamata, on saanud palju kõlapinda. Kas siis jäävad ja miks kasutamine on hilinenud? Kas uue perioodi rahade kasutamisega võib probleeme tekkida? Milliseid paindlikke lahendusi saame rakendamises kasutada, et raha Brüsselisse tagasi ei läheks?

Saates on külas Riigi Tugiteenuste Keskuse peadirektori asetäitja ja ELi toetuste korraldusasutuse juht Urmo Merila ning rahandusministeeriumi välisvahendite talituse juhataja Triin Tomingas. Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Fookuses: tark tööstus". Saade keskendub ettevõtlusauhindade valguses rohepöördele ja A Le Coqi senisele kestlikkuse teekonnale.

Äsja aasta kestliku ettevõtte tiitli võitnud A Le Coqi juht Jaanus Vihand rääkis saates, et me peame mõtleme sellele, et tõenäoliselt ei ela kõik ettevõtted rohepööret üle ja kõik ei taha sellega kaasa minna ning see avab uued võimalused nendele, kes elus püsivad.

Saates on külas ka EASi ja KredExi ühendasutuse innovatsiooniosakonna juht Inge Laas. Saadet juhib Harro Puusild.

13.00–14.00 "Ruutmeetrite taga". Uhiuue saatesarja esimeses saates on teemaks elukondliku kinnisvaraturu hetkeolukord ja trendide prognoos.

Elukondliku kinnisvara turul toimuvat lahkavad kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark ja LVM Kinnisvara juht Ingmar Saksing. Eksperdid toovad välja, mida turul nõutakse, millised on seniste arengute põhjused ning mis ootab elukondlikku kinnisvaraturgu ees alanud sügis-talvel ja sealt edasi.

Saatejuht on Kinnisvarauudised.ee toimetaja Siim Sultson.

15.00–16.00 "Kultuur veab majandust“. Rapla ettevõtja ja suur kohalike kultuuriprojektide toetaja Siiri Tamm jagab saates, mis hoidis teda ennast tagasi kultuuri toetamast. Toetussummadest rääkides nendib Tamm, et väiksemate ettevõtete toetus ei saagi küündida kümnetesse tuhandetesse, vaid alustada võib ka mõnesajast eurost. Seegi abi võib anda mõnele kohalikule üritusele korraliku toe.

Viljandi Pärimusmuusika festivali peakorraldaja Ando Kiviberg räägib, et esimestel aastatel sõltub projektide tulevik suuresti sellest, kui palju leitakse ettevõtteid, kellega koostööd teha.

Saatejuht on Eget Velleste.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.