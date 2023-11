Uudised

Raadiohommikus: majanduskasvu ootustest ja mõnusatest äridest

Sotsiaaldemokraat Urve Palo räägib hommikuprogrammis, miks ta otsustas taas poliitikasse minna. Foto: Andras Kralla

Kolmapäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis räägime inflatsioonist, ettevõtlust toetavast poliitikast, kinnisvarast ja filmiärist.

Ettevõtluskogemusega endine sotsiaaldemokraat Urve Palo sukeldub taaskord poliitikasse. Uurime, miks ta seda teeb ning miks langes valik Isamaale.

1Partner Kinnisvara tegevjuhilt Martin Vahterilt uurime elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta ning püüame selgust saada, millised faktorid näitavad Vahterile, et “kohe-kohe on kätte jõudmas selle kümnendi parim hetk oma uue kodu ostmiseks enne järgmist tõusulainet”.

Viimaste kuude inflatsiooninäitajate kohta annab oma kommentaari Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik ning lisaks räägime hommikul filmikriitiku ja -levitaja Lauri Kaarega USA popstaari Taylor Swifti kontsertfilmi edust ajendatuna filmiärist ning kontsertfilmist kui kultuurinähtusest.

Hommikuprogrammi veavad Lauri Leet ja Eget Velleste.

Päev jätkub nelja saatega.

10.00-11.00 “Sisuturundussaade”. Saates räägime värskest õhust ja ventilatsioonist. Ventilatsiooniseadmetel on oluline osa töökeskkonna tervisliku kliima loomisel, õhu kvaliteet avaldab omakorda mõju tööviljakusele.

Saates räägime, millele tähelepanu pöörata, et seadmed asjatult ei undaks ja rahakotti ei tühjendaks, kuidas korraldada ventilatsiooniga seotud hankeid ning teeme selgeks, millal tasub ventilatsiooniseadmeid hooldada, millal remontida ja millal välja vahetada. Saadet juhib Tõnu Einasto.

12.00-13.00 „Äripäeva TOP“. Teemaks on koolitusettevõtete TOP. Stuudios on TOPi kümnendaks tulnud Belbin Eesti juht Mats Soomre ja saatejuht on Sigrid Kõiv.

13.00 – 14.00 „Energiatund“. Saates räägime põlevkivienergeetikast, keemiatööstusest ning Eesti Energia tulevikusuundadest selles vallas.

Enefit Poweri uue õlitehase valmimisega seotud vaidlustest ajendatuna peatume põlevkiviõli tootmise tehnoloogial, mahtudel, sellega seotud heitmetel, aga ka põlevkiviõli nõudlusel ning tootmise kliimasõbralikuks muutmiseks vajaminevatel investeeringutel ning nende maksumusel.

Saates on külas Eesti Energia keemiatransformatsiooni juht Lauri Karp, saatejuht on Lauri Leet.

15.00- 16.00 "Äripäeva fookuses". „Yaass, biatch!” ehk nüüdses saates lendavad tabu ja häbitunne aknast ja räägime drag queen'idest. Stuudios on selle ala eksperdid Nordika ja Vilita. Külalised räägivad ühiskondlikest normidest, mis on nende hinge ja loomingut pitsitanud. Ja sellest, kuidas on drag queen'iks kehastumine toonud muuhulgas meeste tööellu suuremat enesekindlust.

Kuuleb ka detailseid kirjeldusi, kuidas Eesti esidragid ennast naisteks riietavad ja sellega kaasnevatest kuludest. Saatejuht on Eget Velleste

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.