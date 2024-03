Iisrael ja Hamas pikendasid relvarahu

Esmaspäeva lõpuks peaks saama Hamasi käest vabaks 50 Iisraeli pantvangi. Foto: AFP/Scanpix

Katari välisministeeriumi teatel sai Doha vahendatud lepe Iisraeli ja Hamasi vahel veel kaks päeva lisa.

Tosinkond pantvangi iga relvarahu päeva eest – selline on olnud reedest kehtiva diili tulemus, kus 7. oktoobril Iisraelist röövitud inimesed on pääsenud ajutise relvarahu ja humanitaarabi eest Hamasi vangistusest. See kokkuleppe raugeb pärast 50 pantvangi ja nelja päeva – teisisõnu homme.