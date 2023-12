Raadiohommikus: äri lõunanaabrite juures ning kodune kinnisvaraturg

Enefit Greeni tuuleenergia arenduste valdkonnajuht Lauri Ulm räägib raadios ettevõtte investeeringutest. Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadio kolmapäevane hommikuprogramm keskendub Baltikumi pangandusele ja energiasektorile ning mööda ei minda ka kohalikust toitlustus- ja kinnisvaraärist.

Enefit Green investeerib kasvavas trendis Leedu ja Läti tuuleenergiasse ning ka ettevõtte novembri elektrienergia tootmismahu kasv tuli just Leedust. Uurime ettevõtte tuuleenergia valdkonnajuhilt Lauri Ulmilt, millised argumendid suunavad ettevõtet järjest jõulisemate Baltikumi investeeringute poole ning mida see tähendab nii Eesti elektritarbijatele kui ettevõtte aktsionäridele.

Esmaspäeval alustas kapitali kaasamist Läti pensionihaldur Indexo, et asutada Lätis pank. Küsime ühelt Indexo asutajatest Henrik Karmolt, miks peaks Eesti jaeinvestor neid eelistama ning kuidas Läti pangandusel võrreldes teiste Balti riikidega läheb.

Lõppeva aasta varakevadel Äripäevale antud intervjuust selgus, et minipannkooke küpsetava Kookeri omanikud Tiina Sokolova ja Edith Mihkelson viisid ettevõtte käibe viie aastaga miljoni euroni ning plaanides sihitakse edasist kasvu. Uurime nüüd aasta lõpus, kui tarbimine on vähenemas, millised on toitlustusettevõtjate plaanid ning kas jahtuv majandus on andnud ärile tagasilööke.

Kunagiselt ehitusettevõtte Nordecon, praeguselt kinnisvaraarendusettevõtte ASi Talleks juhilt Jaano Vinkilt palume hommikuprogrammis hinnangut ärikinnisvara ja ehitusturu turuolukorra kohta ning hiljutisest ehitusettevõtjate liidu pöördumisest tellija poole kaldus ehituslepingute teemal räägime hommikul ka Äripäeva kinnisvara teemaveebide juhi Siim Sultsoniga.

Hommikuprogrammi veavad Lauri Leet ning Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Innovatsioonist tootmises räägivad saates aasta tehase tiitli võitnud ventilatsiooniettevõtte ETS NORD arendusgrupi juht Timo Olesk ja tootejuht Indrek Valgma. Tiitel võideti just tänu innovatsioonile ja tootmise digitaliseerimisele.

Arutame, mis on valdkonnas tegutsemise edu aluseks ja kuidas aitab välisturgudele laienemisele kaasa mentor- ja koolitusprogrammides osalemine. Lisaks tutvustame võimalust, kuidas hoida kokku ventilatsioonisüsteemi maksumuselt. Saadet juhib Tõnu Einasto.

11.00–12.00 "Finantsuudised fookuses". Saates arutletakse Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) plaanitavate muudatuste ja nende mõju üle ettevõtjatele ja raamatupidajatele. Teemade hulka kuuluvad null- ehk andmepõhine aruandlus riigile, äriregistri avaandmed ja muudatused äriregistris alates 1. märtsist 2024. Stuudios on RIKi teenuste arenduse valdkonna nullaruandluse tiimi juht Aleksandr Beloussov ja äriregistri tiimijuht Tambet Artma, saadet juhib Paavo Siimann.

12.00–13.00 "Äripäeva TOP". Saate teemaks on põllumajandusettevõtete TOP. Stuudios on TOPi seitsmenda ettevõtte Mangeni PM juht Maarika Susi, saate teises pooles annab oma kommentaari põllumajandus-kaubanduskoja juht Ants Noot. Saatejuht on Sigrid Kõiv.

13.00–14.00 "Ükssarvikute kasvulava". Saates on fookuses innovatsioon keerulises majanduskeskkonnas. Külalisteks on investor Heidi Kakko ja Net Groupi innovatsioonijuht Siim Lepisk. Saatejuht on FoundME toimetaja Tarmo Virki.

15.00–16.00 "Äripäeva juhtimiskool". Saates räägime teenindusest, empaatiast ja suhtlemisoskusest. Saates tuleb juttu noortest klienditeenindajatest, kellel puudub eelnev töökogemus; kes on talent ning miks me teeme asju nii, nagu teeme. Saate külalised on teenindusvaldkonna koolitajad ja pikaajalised juhid Aile Laansalu ja Tene Link. Saadet juhib Äripäeva koolituste juht Marianne Lõhmus.

