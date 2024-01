Uudised

Raadiohommikus: VIP pealinnas, äri Paides ja Namiibias

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi alustas kolmapäeval Balti riikide visiiti. Esimesena külastas president Leedut. Foto: Petras Malukas/AFP/Scanpix

Äripäeva raadio hommikuprogrammis kuuleb kõike vajalikku ja olulist Ukraina presidendi visiidi kohta Eestis. Lisaks räägime äri ajamisest kodus – Paides – ning välismaal – Namiibias.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi visiidist räägime hommikul Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepikuga. Mida visiidist oodata, mida see tähendab?

Stuudiosse tuleb külla noor ettevõtja Sander Laurson, kes võttis Paides üle tühjaks jäänud SEB panga kontorihoone ja rajas sinna koos töötamise keskuse. Varem nimekates idufirmades töötanud ja maailmas ringi rännanud ettevõtja räägib väikelinna tagasi jõudmisest ja sellest, missugustel inimestel on üldse vaja Paides omale kontorilauda rentida.

Räägime ka äri tegemisest väga kaugel – Namiibias. Tallinna Tehnikaülikool lõpetas Namiibias projekti, mille käigus õpetati kohalikke ärijuhte ja aidati neil oma ettevõttega edasi liikuda. Projekti juures ekspert olnud Tehnopoli Startup Inkubaatori juht Kadri Tammai räägib ärist Namiibias. Olles nüüd sealseid olusid ja tegijaid väga lähedalt näinud, siis missugused võimalused on piirkonnas Eesti ettevõtjate jaoks?

Külla tuleb veel Eesti Loodusmuuseumi direktor Heidi Jõks. Loodusmuuseum saavutas möödunud aastal külastatavuse rekordi ning paistab selles valguses välja justkui idumuuseum – kasvab kiiresti nagu start-up-ettevõte. Ka lähiaastatel seisab muuseumil ees suur muutus ehk kolimine Lennusadama lähistele Loodusmajja. Uue hoo leidmise nippidest ja suurteks muutusteks valmistumisest räägime Heidi Jõksiga sellises võtmes, et kasu on kõigile ettevõtjatele, kes tahavad oma tegemistega sammu edasi astuda ja veel rohkem silma paista.

Hommikuprogrammi juhivad Viivika Rõuk ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 „Globaalne pilk“. Saates rändame Lõuna-Ameerikasse ja räägime majanduskriisis piinlevast Argentinast, mis on saanud endale uue presidendi, kes lubab suuri muudatusi.

Arutleme, mis jälje on jätnud Venezuela õudused inimestele, ning mõtiskleme, miks on Mehhiko see riik, kellel läheb majandusrindel hästi. Korruptsiooniga on aga Mehhikos endiselt probleeme ning see käib tasemel, mis võib meile tunduda täiesti hullumeelsena. Lisaks põikame Kuubale, kus riik maksab palka lepalehtedes. Saates on külas ettevõtja ja rännumees, Amazonas Reiside üks eestvedajaid Ivo Tšetõrkin.

Saadet juhib Pille Ivask.

12.00–13.00 „Kinnisvaratund“. Külas on Baltimaade ühe suurima kinnisvaraettevõtte, Kapiteli juht Taavi Ojala ning Capital Milli juht Kaarel Loigu ja räägime ärikinnisvaras toimuvast. Suurte tegijatena on saates esindatud ettevõtted turul vaatamata raskele ajale aktiivsed ning uurime juhtidelt, millise strateegiaga minnakse vastu alanud aastale ning kuidas turudünaamikat prognoositakse.

Saatejuht on Lauri Leet.

13.00–14.00 „Äri Eestimaal“. Saatesarja esimese aastaringi täitumise puhul läksime külla samasse linna, kus salvestati esimene saade – Rakverre. Vanalinnast, Pikalt tänavalt leidsime veinipoe ja vinoteegi nimega Mullistuudio, mida veab Maie Urbas.

Uurisime temalt, kas veinipood ligi 15 000 elanikuga Rakveres on tõeline kullaauk või tuleb väikeettevõtjal, nagu paljudel teistelgi selle valdkonna esindajatel, midagi veel teha. Selgus, et Maiel on lisaks veel kaks ametit ning aega jätkuks neljandakski. Mis need ametid on, kuidas ta oma kalendrit tegevuste vahel jagab ning millist ametit ta enne veinipoe asutamist 15 aastat järjest pidas, kuuleb saatest.

Lisaks kuuleb saatest veinipoodi sisse astuvate klientide kommentaare ja iseloomustusi Maie kohta, Lääne-Virumaa turismikorralduse ja turismipärlite kohta ning fotograaf Andras Kralla meenutusi lõppenud aasta eredaimatest külaskäikudest ettevõtetesse.

Reportaaži tegi Gregor Alaküla.

15.00–16.00 „Investeerimisportfell 2030“. Sel korral on investeerimisteemalises saates külas elukutseline kaupleja ja eelmise “Investeerimisportfell 2030” saatejuht Markus Tamm, kes avab, mida tema saadet tehes õppis ning oma strateegiates rakendas ning mis oli kõige üllatavam. Lisaks arutleb Tamm, kuidas temal eelmine aasta möödus, mis tootlust teenis ja strateegiat kasutas.

Tamm räägib muu hulgas, mis aktsiad täna tema portfellis on ja kellel näeb tõusutrendi, milles püsida pikemat aega. Lisaks oma portfellile avaldab kaupleja, milline on tema vaates sel aastal aktsiaturg ja miks ta ootab esimeses kvartalis korrektsiooni.

Saadet juhib Jaan Martin Raik.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.