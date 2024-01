Raadiohommikus: sadade miljonite mees

Vasakul Sten Tamkivi, kes räägib hommikuprogrammis tema kaasasutatud investeerimisplatvormi Plural hiljutisest suurest rahakaasamisest. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Kolmapäevases hommikuprogrammis räägime suurtest palkadest, eestlaste tegemistest Ukrainas, pensionirahast ning sadu miljoneid kaasanud fondist.

Nendel teemadel räägivad otse-eetris Microsoft Development Center Estonia tegevjuht Tanel Erm, ESTDEVi Ukraina koostöö ja ülesehituse valdkonna juht Margus Gering, Tuleva juht Tõnu Pekk ning 400 miljonit eurot kaasanud investeerimisplatvormi Plural kaasasutaja Sten Tamkivi.

Lisaks kuulame intervjuud endise tippratturi ning kinnisvara ja idufirmade usku investori Tanel Kangertiga.

Hommikuprogrammi teevad Martin Teder ja Stiine Reintam.

Päev jätkub kolme saatega.

12.00–13.00 „Äripäeva TOP“. Selle hooaja viimases saates on teemaks elektroonikatööstuste TOP. Stuudios on TOPis neljandaks tulnud Foxway juhatuse liige Oliver Kotkas ja KMPG audititeenuste juht Indrek Alliksaar. Saatejuht on Sigrid Kõiv.

13.00–14.00 „Logistikauudised eetris“. Saate fookuses on maanteetransport ja sellega kaasnevad väljakutsed. Nimelt toimub 25. jaanuaril järjekordne autovedajate aastakonverents, mille fookuses on maanteetranspordi kui strateegiliselt elutähtsa majandusvaldkonna konkurentsivõime.

Viimastel aastatel on selle sektori elujõulisus sattunud küsimärgi alla ja alanud aasta maksutrendid süvendavad seda veelgi. Mida peaks riik tegema, et meie kaup ka edaspidi poodi jõuaks, räägivad stuudios Eesti Autoettevõtete Liidu tegevjuht Kersten Kattai ning Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni juhatuse liige Herkki Kitsing. Saadet juhib logistikauudised.ee teemaveebi juht Tõnu Tramm.

15.00-16.00 „Äripäeva raamatuklubi“. Autismi ja autistide kohta ringleb väga palju müüte ja väärteadmisi. Hilises täiskasvanueas autismidiagnoosi saanud Pete Wharmby teeb raamatus „Ebatüüpiline. Kuidas maailm ei arvesta autistlike inimestega ja mida me kõik saame selle vastu ette võtta“ sissevaate autistliku inimese igapäevaellu ja tajumaailma, erijoontesse ja supervõimetesse.

Saates aitab autismikooli rajaja ning koolitaja Ivica Mägi raamatu teemasid selgitada ja räägib sellest, miks on autismidiagnoos vajalik, millised jooned võivad autismile viidata ning millega peaks arvestama nii töökeskkonnas kui pereelus, et autist saaks end maksimaalselt realiseerida ja end sealjuures hästi tunda nii, et see ei tuleks teiste heaolu arvel. Saatejuht on Tuuli Seinberg.

