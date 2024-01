Raadiohommikus: Milremi megadiil ja paigale jäänud intressimäärad

Milrem Robiticsi juht Kuldar Väärsi räägib hommikuprogrammis ettevõtte suurest tehingust. Foto: Andras Kralla

Nädala viimases Äripäeva raadio hommikuprogrammis vesteldakse Eesti hetkel kõige tehtuma ettevõtjaga.

Nimelt: aasta tagasi suurosaluse Araabia ettevõttele müünud Eesti kaitsetööstusfirma Milrem Robotics teatas neljapäeval, et müüb Araabia Ühendemiraatidesse 60 robotsõidukit , nende hulgas 20 mehitamata lahingsõidukit, milliseid maailmas enamasti alles testitakse. Asjatundjate juttu mööda on tegu Eesti ajaloo suurima kaitsetööstuse tellimusega, mis loob kaitsesektoris hulgaliselt uusi töökohti ja oskusteavet. Milrem Roboticsi juhatuse esimees Kuldar Väärsi annab aru.

Euroopa Keskpank jättis neljapäeval hoiustamise intressimäära endiselt 4 protsendile . Eesti Panga president ja Euroopa Keskpanga nõukogu liige Madis Müller selgitab raadiostuudios, miks.

Swedbank prognoosib Eestile tänavuseks 0,3% suurust majanduslangust , samas kui Läti ja Leedu majandusele ennustatakse kasvu. Kommenteerib Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

Lisaks kuuleme intervjuud nime Autobahn Technologies kandva idufirma kaasasutaja Martin Piirmaaga. Kui tavaliselt kuuleme me idudest esimest korda siis, kui neil on välja käia üksnes grandioossed plaanid, siis Autobahn Technologies arendas madalat profiili hoides mitu aastat toodet. Nüüdseks on toode valmis ja esimesed lepingudki taskusse pistetud. Millega tegu, seda kuulebki raadiost.

Hommikuprogrammi teevad Karl-Eduard Salumäe ja Stiine Reintam.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 “Sisuturundussari: Soraineni sagedus”. Saates võetakse luubi alla töövaidlused ja räägitakse, mida saab ettevõtja teha töövaidluste ennetamiseks või nende võimalikult hästi lahendamiseks. Mida teha, kui töötaja meeskonda ei sobi? Millal ja kuidas teha töötajale hoiatus? Kuidas töövaidlusi ennetada ja millistel juhtudel neid ei tohikski ennetada? Millal piirduda vaidluse puhul töövaidluskomisjoniga, millal minna kohtusse? Need ja veel mitmed põletavad küsimused saavad saates vastuse.

Saadet juhivad Soraineni advokaat Oliver Ämarik ning töövaidluste valdkonna juht, vandeadvokaat Pirkko-Liis Harkmaa. Külas on Soraineni vaidluste ennetamise ja lahendamise tiimi vandeadvokaat Albert Linntam ning Riverty personalijuht Regina Valge.

11.00–12.00 “Äripäev eetris”. Äripäeva ajakirjanike nädalat kokku võtvas saates tõstame esile konkurentsi, ühe vabaturumajanduse põhialuse. Põhjuse annavad teated Luminori müügist, mis mõjutab Eesti pangandusturgu. Ravimiäris kinnitavad üha uued asjaolud apteegireformi läbikukkumist ning vastutanud poliitikud nohisevad nagu kuldid rukkis. Majandus üha langeb, oraaklid-ökonomistid kraaksuvad kurja. Õpetajad on nädala algusest streikinud, teeme kokkuvõtte nii pedagoogide kui võimu vaatevinklist. Riigikogu liikmed on tigedad, et president neid vabariigi aastapäeval peole ei kustu. Kas keegi teeb kellelegi liiga?

Nädalale annavad kammertooni Äripäeva ajakirjanikud Koit Brinkmann, Lauri Leet ja Neeme Korv saatejuhi rollis.

13.00–14.00 “Läbilöök”. Kuus kuud on hetkeni, mil noorsportlane Eneli Jefimova asub taas võistlema olümpial. Ühes treener Henry Heinaga räägivad nad saates Pariisi olümpiaplaanist, inimeste ootustest, õpingutest ja sellest, millal võiksime Enelilt oodata esimest olümpiakulda.

Saatejuht on Eget Velleste.

15.00–16.00 “Tervisetark”. Omastehooldusest räägitakse enamasti valu, vaeva ja vaesuse kontekstis, ometi peitub selles hooles ka suur annus armastust. Saates räägib Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Maarja Krais-Leosk sellest, kuidas seda armastust üles leida ja hoida, kuidas tulla toime hooldusvajaduse šoki ja leinaga, kuidas omastehooldajale nii tööandja kui üksikisiku tasandil tuge pakkuda ning ise selles rollis abi paluda. Samuti tuleb juttu Eesti Puuetega Inimeste Koja lähiaja sündmustest, kuhu on oodatud nii erivajadusega inimesed kui nende lähedased.

Saatejuht on virtuaalkliinik.ee ärijuht Tuuli Seinberg. Saade oli eetris möödunud aasta detsembris.

17.00–18.00 “Äripäeva arvamusliider” vaatab ka sel nädalal otsa kolmele kõige põletavamale teemale. Suurtööstur Ain Hanschmidt aitab lahata Eesti majanduse suurt probleemi ehk konkurentsi puudumist panganduses. Seoses Luminori võimaliku müügiga vaatame raha ja majanduse suurt pilti.

Saate teises pooles vaidleme Gustav Adolfi gümnaasiumi ajalooõpetaja ning õpetajate streigi ühe eestvedaja Indrek Riigoriga selle üle, mida haridustöötajad selle nädala aktsiooniga ikkagi õieti saavutada tahavad. Ning me pöörame ka pilgu Atlandi ookeani taha, kus USA presidendivalimised on vabariiklaste eelvalimistega juba hoo sisse saanud. Ehkki Euroopa pelgab Donald Trumpi naasmist, selgitab president Kersti Kaljulaid — kes Trumpiga korduvalt kohtunud —, et Euroopa jaoks võib olla see perspektiiv vajalik tõuge enda julgeolekut tõsiselt võtma. Saadet juhib Indrek Lepik.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.