Raadiohommikus: kaubandusest, tulude deklareerimisest ja tulemustest

Konjunktuuriinstituudi juht Peeter Raudsepp räägib hommikuprogrammis uuringust, mis vaatles toidukaupade hindu. Foto: Andras Kralla

Neljapäevases raadiohommikus räägime kaupade hindadest, tulude deklareerimisest ja börsifirmade tulemustest.

7.30 tuleb Äripäeva raadiostuudiosse konjunktuuriinstituudi juht Peeter Raudsepp. Neil valmis uuring toidukaupade hinna kohta, kus on näha kaubanduse osakaalu kasvu. Kui palju tõstis kaupade hinda käibemaksu kergitamine ja kas tarbija ongi nõus hinnatõusud lihtsalt alla neelama? Seda Raudsepalt küsime.

Kell 8 hakkame rääkima tulude deklareerimisest. Kuidas deklareerida investeerimiskonto tegevus või hoopis mõnel teisel platvormil tehtud tehingud? Miks viimaseid on väga keeruline deklareerida ja kas süsteem näitab ka muutust? Sellest räägime maksu- ja tolliameti juhtivspetsialisti Aune Maria Marjapuuga.

Kell 8.45 hakkame rääkima aga investeerimisteemal. Stuudiosse tuleb börsitoimetuse juht Indrek Mäe, kellega vaatame sisse börsifirmade tulemustesse ja küsime, mis saab sel ja järgmisel aastal edasi. Samuti ilmus äripäevlaste investeerimise TOP. Ka seda vaatleme Mäega lähemalt.

Kell 9 hakkame rääkima maavarade kaevandamisest TalTechi ettevõtlusprorektor Erik Puuraga. Oli aeg, kui geoloogid olid otsekui süüdi selles, et nad olid oma tööd hästi teinud ja avastanud fosforiidi leiukohti. Viimase 5 aasta jooksul on toimunud väga suured muutused, maavarade vajalikkusest on üha rohkem rääkima hakatud.

Hommikuprogrammi veavad Laura Saks ja Eget Velleste.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 „Poliitikute töölaud“. Saates on külas rahandusminister Mart Võrklev, kellega räägime Eesti fiskaalpoliitikast ja riigieelarve olukorrast.

Uurime ministrilt maksulaekumiste, maksutõusude ja kulude kärpimise kohta ning kindlasti peatume OÜtamise piiramisel ning ka valitsuskoalitsiooni teistel plaanidel, mis peaks riigieelarve tasakaalu suunas liikumist toetama. Saatejuht on Lauri Leet.

12.00–13.00 „Rohepöörde praktikud“. Räägime NIMBYst ehk mitte-minu-tagaaias-mentaliteedist ja kogukondade kaasamisest. Kuidas teha suuri projekte nii, et kohalikud ei tunneks end kõrvale või ilma jäetuna? Milline on hea ja õige kaasamisprotsess ning millega siis ikkagi kohalikke motiveerida? Saates osalevad praktikud räägivad, kas rahaline kompensatsioon on kohaliku rahva motiveerimiseks piisav või äkki ei ole küsimus üldse rahas. NIMBY teemadel arutavad Kristiina Nauts Utilitasest, Lauri Ulm Enefit Greenist ja Taavi Kotka Koos.io esindajana. Saatejuht on Kerttu Metsar.

13.00-14.00 „Autojutud“. Äripäeva raadio autosaate seekordne osa on pühendatud ilmselt maailma kõige kuulsamale sportautomargile Ferrarile ja selle loojale Enzo Ferrarile. Hea põhjuse just praegu Ferrarist rääkida annavad kaks värsket teost: äsja eesti keeles ilmunud ameerika ajakirjaniku Brock Yatesi raamat „Enzo Ferrari. Mees ja masin“ ning hiljaaegu linastunud Michael Manni film „Ferrari“. Saatejuht Karl-Eduard Salumäe vestluskaaslane on pikaaegne autoajakirjanik ning Brock Yatesi raamatu eestikeelse versiooni sisutoimetaja Toomas Vabamäe.

15.00–16.00 „Teabevara tund“. Käsitleme erinevaid olukordi töövõtulepingutes ning sellest tulenevaid riske ja võimalikke tagajärgi. Anname ülevaate töövõtulepingute olemusest, töövõtja ning tellija õigustest ja kohustustest, samuti pandiõigusest ja leppetrahvidest lepingute kontekstis.

Stuudios on advokaadid Karin Ploom ja Merili Laansoo advokaadibüroost Lindeberg. Küsib Äripäeva teabevara projektijuht-toimetaja Eve Noormägi.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.