Analüütik ennustab palgasurvet veel kaheks aastaks ja eeskätt ühte sektorisse

Kinnisvarainvestorile tõi edu üks kindel põhimõte

Tallinna südalinnas paarikümmet uusarenduse korterit omav kinnisvarainvestor Karolina Sikk on muljetavaldava portfelli üles ehitanud vaid kümne aastaga. Pikka teekonda nautiv investor on veendunud, et sellega saab hakkama igaüks, kel jagub pealehakkamist ja armastust kinnisvara vastu.

Tallinna südalinnas paarikümmet uusarenduse korterit omav kinnisvarainvestor Karolina Sikk on muljetavaldava portfelli üles ehitanud vaid kümne aastaga. Pikka teekonda nautiv investor on veendunud, et sellega saab hakkama igaüks, kel jagub pealehakkamist ja armastust kinnisvara vastu.