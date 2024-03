Kinnisvarasse investeerimist pidurdab kõver statistika. Eksperdid: teeme korda!

Restate´i kinnisvaraanalüütik Julia Linde ja LVM Kinnisvara juht Ingmar Saksing kutsusvad üles statistikat korda tegema. Foto: Andres Laanem

Kinnisvaratehingute statistikas on päris palju anomaaliaid, mis eksitavad turgu. Nii hindajate, analüütikute kui pankurite lauale ei jõua maa-ametilt õiget sisendit, tõdesid Kinnisvarauudised.ee elukondliku kinnisvara saatesarja „Ruutmeetrite taga“ saates Restate´i kinnisvaraanalüütik Julia Linde ja LVM Kinnisvara juht Ingmar Saksing.

„Hea küsimus…,“ kostis kohmetusega Saksing küsimusele, kas kinnisvarasse tasub investeerida, kas oled viie aasta pärast võidus. „Viie aasta pärast kindlasti… investeeringutega kinnisvaramaailmas minu arust on lihtne. Kui sa teed seda oma raha eest ja väga hooletu ei ole valikute tegemisel, siis on peaaegu võimatu kaotada. Kui ma vaatan oma praktikat, neid hindasid, mis olid kroonides väljapandud, siis tänased hinnad väga palju ei erine – selline 15-kordne muutus on hindades kuidagi toimunud. Kui me võtame 2020. aasta tervisekriisi eelse perioodi, siis ka selle hetkega võrreldes tänased hinnad on väga palju kõrgemad.“