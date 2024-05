Pannkoogimeistrid uuendavad kasvuretsepti: tuleb Eestist väljas ise äri püsti panna

Edith Mihkelson ja Tiina Sokolova, kaubamärgi Kooker omanikfirma Mest asutajad ja äripartnerid. Foto: Kooker

Kookeri minipannkookidega tuntust kogunud Mesti omanikud tunnistasid Äripäeva raadios, et olid frantsiisi avamisele väljaspool Eestit juba päris lähedal, kuid aeg polnud küps. Enne tuleb ka ise üks koht välismaal avada.

Frantsiisiäri avamine on äripartnerite sõnul liikunud edasi, siis sammuke tagasi ja jälle edasi. Plaan on aga jätkuvalt jõus ja tagasilöögid ei heiduta.

“Üks tõdemus on, et peame ise ühe koha väljaspool Eestit ära tegema, et oleksime tõsiseltvõetavad ja oleks võrdlusmoment,” rääkis saates Sokolov, kelle sõnul on tekkinud küsimusi, kas ja kuidas mõningad asjad välisriiki ülekantavad oleksid. Nüüd ongi naistel korraga kaks rauda tules: nii frantsiisimudeli arendamine kui piloot-Kookeri loomine.

Mest on teist korda Gaselli TOPis ehk kiire kasvuga ettevõtete edetabelis. Ettevõtte omanikud Edith Arro ja Tiina Sokolov jagavad saates oma äri ajamise põhimõtteid ja edu saladusi.

Saates kuuleb, millised on olnud ettevõtte proovikivid alates seadusemuudatustest ja turunduslikest otsustest kuni ootamatusteni, mis on andnud neile võimaluse paindlikult kasvada ja areneda. Naised jagavad soovitusi ja nõuandeid ka teistele ettevõtjatele.

Lisaks minipannkookidele on Mest turule toonud populaarsed limonaadid ja teenused, nagu rändpann, mis viib kooke küpsetama otse sündmuste keskele.

Saadet juhib Alyona Stadnik.