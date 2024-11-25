Madle Lippus: Estonia teater ei vaja uut asukohta

Kui ooperimaja Estonia juurdeehitus viidaks ellu praeguste plaanide kohaselt, siis tuleks sellest ränk kaotus, ütles kultuuriministeeriumi juures oleva muinsuskaitse nõukogu aseesimees ja Eesti Kunstiakadeemia dotsent Riin Alatalu.
Uus Tallinna linnaarhitekt olgu nii-öelda ruumidiplomaat, kes suudab selgitada lahendusi nii linnavõimu tasandil kui ka avalikkusele ja taastada kadunud usalduse, rääkis Äripäeva raadio saates “Kuum tool” kauaaegne Tallinna peaarhitekt, praegu Viimsis samal kohal töötav Endrik Mänd.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.