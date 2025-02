Tagasi 23.02.25, 18:32 Nädala lood: arendaja seab koduostjale küsitavaid piiranguid, Tartu ärimehed ostisd suure toidutootja Lõppeval nädalal köitsid lugejate tähelepanu nii vastuoluliste tingimustega kinnisvara müügilepingud kui ka Tartu ärimehed, kes said lõpuks suure toidutootja ainuomanikeks.

Hepsori arendus Manufaktuuri kvartal Koplis. Foto: Liis Treimann

Teisipäeval kirjutas Äripäev, kuidas Tartu jahuärimeeste Romet Puhk i ja Uuno Lausing u kätte liikus ettevõte Maral Invest , millele kuulub nii Paides tegutsev Eesti Pagar kui ka Võrus sügavkülmutatud pagaritooteid valmistav Cristella VT. Valdusfirma müügitulu ulatus tunamullu 185 miljoni euroni ja see koondab enam kui tuhandet töötajat.

Suurele tehingule pandi algus 2023. aastal, kui Margus Mehisele kuulunud Maral Invest ja Romet Puhki äriühing teatasid konkurentsiametile koondumisest. Tartu suurettevõtjate järjekordsest tehingust saad pikemalt lugeda siit.

Trahviähvardusega koduostja suu kinni

Kui ettevõtte omanik või osanik oma osaluse müüb, siis on tal võimalus maksta teenitu pealt tulumaks kohe ära või lükata see edasi. Maksu tasumise kohustust on võimalik tulevikku lükata, kui paigutada oma osalus ettevõttes enne selle müüki haldusfirmasse.

Enam aga see ei kehti, selgub maksuameti eelotsusest. See hoiatab, et ka siis, kui liigutada osalus eraisiku omandusest samale inimesele kuuluva ettevõtte osaluseks, võib teda ikkagi oodata tulumaksukohustus eraisikuna. Maksuekspertidest advokaadid ei taha sellega aga kuidagi nõustuda.

Miks maksuameti lähenemine muutus ja mida arvavad maksueksperdid, saad lugeda siit.

Tšehhi autoskeemi maaletooja sai kohtus maksuametilt lüüa

Ohtralt Tšehhi numbrimärkidega autosid Eestisse toonud JMV Motors i Tšehhi firma vaidleb tuliselt maksuametiga, kes arestis ettevõtte kontolt hiiglasliku summa. Kui aastaid tagasi ütles maksuamet, et JMV äri ei ole probleemne, siis nüüd on tuul pöördunud, kirjutas Äripäev sügisel.

JMV ostab Tšehhi margiesinduse müüjalt sõidukid ja rendib või müüb need edasi Eesti klientidele. Neljapäeval selgitas aga halduskohus otsuses, et tehase automüüjatelt ostmisel tuleb arvestada piiranguga, et soetatud sõidukid peavad teatud aja jooksul jääma kasutusse Tšehhis, neid ei tohiks viia ega müüa välisriiki.

Sõidukid tuuakse aga Eestisse, kus need klientidele renditakse. Müügilepingus seatud piirangu lõppemisel müüb JMV Tšehhi äriühing need Eesti JMV Motors OÜ-le, mis omakorda müüb siis sõidukid edasi Eesti kliendile.

Mida kohtuotsus JMV Motorsi jaoks tähendab, saad lugeda siit.

