Tagasi 14.03.25, 14:29 Äripäev eetris: loobume ettekujutusest, et ametnikud leiutavad endale tööd Riigi plaan hakata ametkondi õhendama ei pruugi kulgeda ilma vastulöökide ja suuremate probleemideta tulevikus, arutlesid ajakirjanikud saates “Äripäev eetris”.

Valitsus jätkab koosseisus Eesti 200 ja Reformierakond. Fotol Margus Tsahkna ning Kristen Michal. Foto: Liis Treimann

Äripäeva ajakirjanik Karl-Eduard Salumäe lausus, et miskipärast on inimestel kujutlus, et ametnikud tõttavad hommikul kontorisse ja hakkavad siis otsima, millega oma päeva sisustada. Tasub mõista, et nende tegevused tulevad siiski sellest, mida seadusandja neile ette on näinud, rõhutas Salumäe.