Tagasi 06.04.25, 19:00 Raadiohommikus: eluasemete kättesaadavus ja euribori põrge, hindamistüli ning ESG ja tööjõu paradoks Esmaspäeval tulevad teemaks eluasemete kättesaadavus tõusma hakkava euribori valguses, paisuv tüli kinnisvara hindamises, ESG tagasikäik ja kinnisvarkorrashoid ning maasvedelev tööjõud.

Bigbank Eesti tegevjuht Jonna Pechter räägib raadios eluasemete tegelikust kättesaadavausest ja mis ootab ees tõusma hakkava euribori tingimustes. Foto: Raul Mee

Äripäeva Hommikuprogramm on täis muusikat ja uudiseid ning arutelusid. Poole kaheksa paiku astub stuudiost läbi Bigbank Eesti tegevjuht Jonna Pechter, kellega räägime eluasemete tegelikust kättesaadavausest, mis ootab ees tõusma hakkava euribori tingimustes.

Peale kella kaheksat tulevas LVM Kinnisvara tegevjuht Ingmar Saksing ja Domus Kinnisvara juhatuse liige Ingvar Allekand, kellega võtame jutuks paisuva tüli kinnisvara hindamise teemal.

Pärast kella poolt üheksat tulevad stuudiosse SOL Baltics tegevjuht Rinel Pius ja Kestlikkusuudiste teemaveebi juht Karmen Laur, kellega koos vaatame otsa ESG-le, mis on seal toimumas ja miks, lisaks ka mis kinnisvara korrashoius on lahti.

Kella üheksaste uudiste järel astub läbi juhtimiskonsultant ja koolitaja Ülle Pind. Temaga võtame vaatluse alla Eesti tööjõuküsimuse ja elukestva õppe paradoksaalse olukorra jätkava valitsuse soovide valguses. Hommikuprogrammi veavad Siim Sultson ja Ken Rohelaan. Edasi jätkub saatepäev järgmiste saadetega: 9.50 – 10.00 „Obskuurne majandus“. Räägime muusikatööstuse kentsakast loost. Kui teha oma bändiga pohmakaga jämmides paroodialugu ühest teisest ülipopulaarsest popmuusikapalast, siis võib juhtuda, et sellest saabki iroonilisel kombel tõeline hitt ja selle bändi populaarseim lugu. Kuigi sellega heideti nalja inimeste lihtsa maitse üle. Te olete neid laule kindlasti kuulnud ja samuti võib olla enam kui kindel, et ka fännanud. Milline lugu on paroodia ja millist lugu järgi tehti, kuulake saatest "Obskuurne majandus". Saatejuht on Linda Eensaar. 10.00 – 11.00 „Sisuturundussade“. Audentese juubelisarja 5.saates käis külas kooli esimene looja Tea Varrak. Saates arutleti hariduse teemadel ning seda peamiselt läbi ajaloo vaatevinkli. Lisaks ka sellel, kuidas õpetamine ning haridussüsteem on viimase 30.aastaga muutunud. Tea Varrak jagab oma kogemuslugu, kuidas luua midagi püsivat nii haridus- kui ka ärivaldkonnas. Mis on olnud selle eduloo võtmetegurid ja mida saame sellest tänases muutuvas maailmas õppida? Kuidas sündis see erakordne hariduskeskkond ja mida saavad ärijuhid sellest õppida? Neile ja paljudele teistele küsimustele saate vastused kui kuulate saadet. Hetkel kuum Uus signaal turul näitab, et halvim võib veel ees olla Kogenud riskiinvestor läheb trellide taha. “Kõik see aeg sa arvad, et see on üks unenägu” Läbipõlemine, mis lõppes kiirabis. "Suur naeratus näol hüppasin sinna kuristikku" ST Eesti e-kaubanduse mahud jätkavad kasvu

Saadet juhib Lauri Toomsalu.

11.00 – 12.00 ,,Kuum tool“. Esmaspäevases otsesaates räägime parima juhi konkursile esitatud kahe silmapaistva juhiga. Külas on valgustitootja Glamox juht Virve Jõgeva ja tarkvaraettevõtte Helmes partner ja juhatuse liige Deniss Ojastu.

Küsime, millele läheb praegusel ebakindlal ajal Glamoxi ja Helmese põhiaur ning kuidas paistab nii ettevõtete, sektorite kui majanduse lähitulevik. Räägime ka juhtimisest. Uurime, kuidas äri stabiilsuse suunas tüürida, raskeid otsuseid vastu võtta ja uusi kasvuvõimalusi leida.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

13.00 – 14.00 „Äri ja Tehnoloogia“. Arutame, kuidas areneb Eestis tervisetehnoloogia ja kuidas käib tervishoiu digitaliseerimine. Eesti tervisetehnoloogia ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet ning ekspordisuutlikkust peetakse madalaks. Miks see nii on ja mis olukorda muudaks? Stuudios on IT-ettevõtte Net Group digitaalse tervise juht Margus Kaldma ja Tehnopoli tervisetehnoloogia valdkonna juht Merilin Varsamaa.

Saadet juhib ITuudiste juht Indrek Kald.

15.00 – 16.00 „Lavajutud“. Saates kuulete sõjakolumnisti ja blogija Teet Kalmuse ettekannet Ukraina sõja kommunikatsioonist. Juttu tuleb tsensuurist, Vene kultuurist ja sotsiaalmeedia mõjust tänapäeva sõjapidamises. Ettekanne on salvestatud eelmise aasta novembris toimunud konverentsil “Kommunikatsioonijuhtimine 2024”.

Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.