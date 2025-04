Tagasi 07.04.25, 17:52 Raadiohommikus: mis suudaks languse peatada? Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis räägime langevatest aktsiahindadest eri nurkade alt, püüame prognoosida tulevikku ning lisaks lahkame ühe võimaliku maksuskeemi tagamaid.

Inbanki nõukogu esimees Erkki Raasuke räägib hommikuprogrammis panga võimalikust börsiplaanist ja kaosest turgudel. Foto: Raul Mee

Värske Inbanki nõukogu esimehe, kogenud finantsjuhi Erkki Raasukesega räägime Inbanki võimalikust börsiplaanist, ent mõistagi küsime ka Raasukese hinnangut börsidel, globaalses majanduses ja kaubanduses toimuvale. Samuti uurime ka, kas ja millisel määral võib langus turgudel hakata tarbijate ja ettevõtete kindlust vähendama.

Swedbanki portfellihaldurilt Pertti Rahnelilt uurime, mida on Swedbanki pensionifondides tehtud, et kaitsta pensionikogujate vara languse eest ning millised on panga pensionifondi juhtide edasised plaanid.

LHV vanemmaakler Marten Põllumees tuleb stuudiosse, et heita valgust Eesti investorite viimase aja valikutele: kust otsitakse turvasadamat ning mida on ostetud ja mida müüdud, et vähendada kaotusi.

Maksu- ja tolliameti tulumaksu osakonna juhi Madis Laasiga räägime hommikuprogrammis ühest võimalust maksuskeemist, mis puudutab ettevõtete vahelistes tehingutes määratud siirdehindade probleemi ning mille tõttu kahtlustab amet just rahvusvahelistes firmades teatud juhtudel maksupettusi. Ühest taolisest juhtumist on ka Äripäeva uuriva ajakirjaniku Marge Ugezene sulest ilmumas põhjalikum käsitlus. Hommikuprogrammi veavad Ken Rohelaan ja Lauri Leet. Päev jätkub järgnevate saadetega: 10.00–11.00 “Sisuturundussaade”. Kas katus on lihtsalt hoone kaitse või hoopis pikaajaline investeering? Millised on olulisemad küsimused, mida enne katusevalikut küsida? Ruukki katuste saates arutletakse, miks tasub panustada kvaliteedile, kuidas mõjutavad valikut ilmastikutingimused ja milline roll on katuse visuaalsel sobivusel hoonega. Samuti tuleb juttu katuse paigaldusest, hooldusest ja energiatõhususest. Saadet juhib Lauri Toomsalu. 11.00–12.00 “Investor Toomase tund”. Võtame luubi alla praegused turbulentsed ajad turgudel. Eelmise nädala kolmapäeval kehtestas USA president Donald Trump kõigile Ühendriikide kaubanduspartnereile nn vastastikused tollitariifid. Turgudel läks lahti paanika. Need on praegu mitte lihtsalt punased, vaid ikka korralikult veripunased. Investorid on ärevil. Saates arutlevad nendel teemadel LHV analüütik Triinu Tapver ja Swedbanki vanemmaakler Meelis Maasik. Saatejuht on börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel. 13.00–14.00 “Cleantech”. Saates tuleb sel korral juttu taastuvenergiast ehitussektoris ja sellest, milliseid ESG eesmärke selle abil täita saab. Kui palju elektriautode laadijaid on ühe uue hoone juurde ikkagi vaja, kuidas päikeseparke oma tehase juurde saada ja miks peaks huvitama, mis värvi elekter seinast tuleb, räägivad Sunly müügidirektor Siim Lääts ja Rand & Tuulberg jätkusuutlikkuse juht August Kompus. Hetkel kuum Läbipõlemine, mis lõppes kiirabis. "Suur naeratus näol hüppasin sinna kuristikku" Uus signaal turul näitab, et halvim võib veel ees olla Otsustatud! Vahetan Enefit Greeni tugevama konkurendi vastu ST Ära maga maha: Euroopa väärtuslikeim börsifirma korraldab Eestis olulise sündmuse

Saatejuht on Mart Valner.

15.00–16.00 “Võitjate põlvkonnad”. Saates saab kuulda kahe pereettevõtte kiire kasvu edulugusid. Nii Macta Beauty kui ka Balmax on mitmel aastal saavutanud oma pereettevõtetega rohkem kui poole võrra kasumi ja käibe kasvu. Kuidas teha seda väikese meeskonnaga ning omavahel hästi läbi saades? Sellest räägivad Macta Beauty juhatuse liikmetest õed Gretel Kikkas ja Merilyn Veldi ning Balmaxi asutaja ja juht Pille-Riin Raudsepp.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.