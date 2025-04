SEB panga juhi Allan Parik u sõnul on panga kui organisatsiooni vajadused muutunud. “Eelkõige me otsisime, kas Tallinna kesklinnas on kohta, mis võiks pakkuda head tegutsemiskeskkonda nii meie klientidele kui töötajatele. Tundub, et Talsinki näol oleme me selle keskkonna leidnud,” rääkis ta.