Juulis kasvas kaupade eksport 9% ja import 11%

Teenuste eksport kasvas teises kvartalis 8% ja import 11%, teenuste väliskaubandusbilanss on erinevalt kaupade omast jätkuvalt ülejäägis, märkis statistikaameti väliskaubanduse tiimi analüütik Jane Leppmets.
Statistikaameti andmetel kasvas majandus teises kvartalis aastaga 0,9% ja võrreldes esimese kvartaliga 0,6%. Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja rääkis, et kasvu vedas suurem tarbimine, samas kui investeeringud ja eksport kahanesid.
