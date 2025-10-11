Tagasi 11.10.25, 11:30 Raadiohitid: kättesaamatu kinnisvara, aktsiad Leedust ja LHV juhi telefonikõned Selle nädala kuulatuimate saadete hulka kuuluvad näiteks iganädalane “Investor Toomase tund”, persoonisaade “Läbilöök”ja mõnedki intervjuud, mis on kõlanud Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Läks ostuks! Investor Toomas ostis 7000 euro eest Leedu pangandusettevõtte Artea aktsiaid. Pildil pole Toomas, vaid Juhan, kes on osa investor Toomase meeskonnast.

Foto: Raul Mee

Investor Toomase otsesaates läks aktsiate ostmiseks

Saates “Investor Toomase tund” arutlesid börsiajakirjanikud nii Toomase portfelli seisust kui Leedu pensionireformist, mille tuules tehti ka otsesaates ära ostutehing.

Uuel aastal vabaneb osa Leedu teise pensionisamba rahast, mis võiks sealset majandust turgutada. Selle teesiga arutleti ka Leedu börsifirmade üle, millest ühel paistab ajakirjanike hinnangul hea võimalus saada osa Leedu majanduse kasvust.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saates arutlesid börsiajakirjanikud Jana Saarkoppel, Juhan Lang, Dmitri Fefilov ja Jaan Martin Raik.

Investor Toomase otsesaates läks aktsiate ostmiseks

Meelis Maasik ennustas AMD ja Nvidia tulevikku

Nädala selgroogu murdis Äripäva raadioprogrammis Swedbanki finantsturgude vanemspetsialist Meelis Maasik, kes rääkis, kuidas peaksid investorid AMD aktsiasse edaspidi suhtuma. "AMD on väga-väga suur ettevõte, aga praegu ma annaksin talle natukene aega. Las ta leiab endale uue tasakaalu ja hinna, aga pikaajaliselt ma arvan, et see pidu kestab," lausus Maasik. Meelis Maasikut intervjueeris börsitoimetuse ajakirjanik Jaan Martin Raik.

Meelis Maasik ennustas AMD ja Nvidia tulevikku. "Eelviimases peatuses ei tasu peale hüpata"

Kinnisvara omamine muutub üha enam rikaste privileegiks

Äripäeva raadio hommikuprogrammi külastas vandeadvokaat Ramon Rask , kes ei usu kinnisvara odavnemist, vaid peab tõenäolisemaks ostujõu vähenemist ja elamispindade kallinemist.

"Ühelt poolt võib küll näha lühiajalisi positiivseid märke, kuid pikas plaanis raha odavneb ja kinnisvara ning ehitushinnad muutuvad järjest kallimaks," rääkis Rask. Intervjueeris Siim Sultson.

Kinnisvara omamine muutub üha enam rikaste privileegiks

Mihkel Torimi koolinoorena tehtud kõned Eesti ärieliidile palistasid ta teed LHV juhiks

„Ma võin suhteliselt otse pöörduda inimeste poole, keda pean valdkonna ekspertideks,“ ütles LHV juht Mihkel Torim saates ”Läbilöök“. Torimi üheks tugevuseks ongi peetud ta laia kontaktivõrgustikku.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Juba koolipoisina tehtud kõned näiteks Indrek Neiveltile, Gert Tiivasele, Tallinna börsi toonasele juhile, ja teistele päädisid Torimile sellega, et peale keskkooli õnnestus tal saada praktikakoht Hansapangas.

Pangandusega ongi Torim olnud laulatatud terve karjääri, kuigi noorpõlveunistused oleks lubanud teistlaadi karjääri.

Selle aasta juulist LHV Grupi juhiks kerkinud Torimiga rääkisime saates tema teekonnast LHV tippu. Räägime pettumustest, alandlikkusest ja enesetäiendamisest. Saatejuht on Eget Velleste.

Koolipoisina tehtud uljad kõned ärieliidile palistasid Mihkel Torimi tee LHV juhiks

Veerand miljonit võlakirjadega korstnasse kirjutanud Dolgatsjov. „Üks nõu on mul anda küll“

Viimaste aastate Balti börsi iseloomustab rekordsuur võlakirjaemissioonide hulk. Teisalt ei näita vaibumise märke ka investorite huvi selle varaklassi vastu. Võlakirjadest rääkisime saates “Äripäeva fookuses”, kus olid külas Redgate Capitali partner Valeria Kiisk ning investor Lev Dolgatsjov.

Investor Lev Dolgatsjov räägib saates enda suurimast kõrbemisest võlakirjadega, kui tal tuli kortnasse kirjutada veerand miljonit eurot. Aga Dolgatsjov toob ka välja, et sealt saadud õppetund aitas tal säilitada hiljem külma pead Planet42 investeerimise osas.

Saates räägib Dolgatsjov, mida võiks investor enne võlakirja märkimist olla endale selgeks teinud, räägime praegustest ja viimastest pakkumistest. Muu hulgas arutame külalistega, mis on tõuganud tagant võlakirjabuumi ja kas rämpsvõlakirjad on nime väärilised. Saatejuht on Eget Velleste.