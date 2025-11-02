Kirjastuste TOP: võitja kasum kasvas pea viis korda

Tänavuse raamatukirjastajate edetabeli parimaks osutus ettevõte, kes teistega võrreldes teenis ka suurima kasumi.
- Tänavuse edetabeli võitja raamatute kasutajate seas on teiste seas koolilapsed.
- Foto: Raul Mee
Kirjastuste TOPi võitja kasum enne tulumaksustamist kasvas aastaga pea viis korda, suurenedes 100 000 euro juurest pea poole miljonini.
Edetabeli võitja põhitegevus on raamatute kirjastamine, sealhulgas 90% kirjastatavatest raamatutest on õppeotstarbelised trükised.
Tänavuses kirjastuste TOPis on esindatud kokku 28 ettevõtet.
