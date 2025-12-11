Kohus mõistis Aivo Petersoni riigireetmise eest 14 aastaks vangi

Riigireetmises süüdistatav Eesti poliitik Dmitri Roots omab Venemaal ettevõtet, millega ta hoiab kontakti isegi vanglas viibides, väidavad Äripäeva sõsarleht Delovõje Vedomosti ja The Insider. Ettevõte toodab seadmeid LNG-tankeritele, on USA sanktsioonide all ja tema klientide hulgas on ka Venemaa allveelaevade tootja.