Kohus mõistis Aivo Petersoni riigireetmise eest 14 aastaks vangi

Riigireetmises süüdistatav Eesti poliitik Dmitri Roots omab Venemaal ettevõtet, millega ta hoiab kontakti isegi vanglas viibides, väidavad Äripäeva sõsarleht Delovõje Vedomosti ja The Insider. Ettevõte toodab seadmeid LNG-tankeritele, on USA sanktsioonide all ja tema klientide hulgas on ka Venemaa allveelaevade tootja.
Riigiprokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles esitas Eesti kodanikele Aivo Petersonile ja Dmitri Rootsile süüdistuse riigireetmises ning Venemaa kodanikule Andrey Andronovile Eesti vastu suunatud vägivallata tegevuses välismaalase poolt.
Lords LB Asset Managementi hallatav investeerimisettevõte Tewox viib kuni 29. septembrini läbi 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade avalikku pakkumist. Esimeses jaotusvoorus esitasid investorid ettevõtte 10 miljoni euro suurusele võlakirjaosale taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Võlakirjade aastane tootlus on 8% ja lunastuskuupäev on 21. veebruar 2029.