Raadiohittides Jürid: Mõis võtab sisepoliitika pulkadeks ja Käo avab suurtöösturiks saamise loo

Nädala kuulatuimates saadetes kõnelevad kaks suurettevõtjat: Jüri Mõis ja Jüri Käo. Mõisaga tuleb juttu Eesti käekäigust, Käoga tema ettevõtlusteekonnast. Tähelepanu jagus ka Ukraina ja investeerimise teemadele.
- Suurettevõtjad Jüri Mõis ja Jüri Käo andsid sel nädalal Äripäeva raadios intervjuu.
- Foto: Raul Mee/Andras Kralla
Nädala raadiohitid:
Jüri Mõis: Peeter Raudsepp on väike inimene väikesel ametikohal
Endise Tallinna meeri Jüri Mõisa sõnul ei ole Tallinna linnapea amet ülemäära oluline ametikoht, mis vääriks niivõrd palju tähelepanu. “Linnavalitsuse juhtimine on ilus kerge töö. Panna Peeter Raudsepa nägu sinna ette ja kõik ongi hästi.”
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Mida arvab Jüri Mõis sisepoliitikast, Eesti majanduse võimalustest ja sellest, kuhu võiks investeerida, räägib ta saates pikemalt. Samuti avab ta, mis võiks saada roheenergeetikast, miks ta väljus ettevõtetest, mida arvab Donald Trumpist ning miks Mõis hobi korras metsandusega tegeleb. Saadet juhib Lauri Leet.
Suurtööstur Jüri Käo heitlik algus äris: "Panti läks ka vanematekodu“
Ettevõtja Jüri Käo meenutas saates “Tippkohtumine”, kuidas 1990ndatel edendati teda osalt tema nooruse tõttu ja kuidas Kunila, Järvingu ja Vanaseljaga pandi Norma enamusosalust ostes panti kõik.
Praegu poole kohaga Hispaanias elava Käoga rääkisime saates, kuidas jõuti valdusfirma NG Investeeringute loomiseni. Käo jagas ka halvima investeeringu lugu, rääkisime laste kasvatamisest ja sellest, miks inimesed võiksid lõpetada pensionist unistamise.
Kõlab ka Jüri Käo pikaaegse äripartneri Enn Kunila vaade Käole. Saatejuht on Eget Velleste.
Raivo Vare Ukraina rahuplaanist: tundub, et pea kõiges on juba kokku lepitud
Sõda Ukrainas käib neljandat aastat. Milline on seis rahuplaaniga, kuidas püsib püsti Ukraina majandus ja milline on olukord rindel, jagavad majandusekspert Raivo Vare
ja julgeolekuekspert Rainer Saks
.
Juttu tuleb Vene külmutatud varade kasutamisest Ukraina hüvanguks, mis ei ole Vare sõnul nii lihtne, kui paistab. Räägime ka USA Kongressi sammudest ohjeldada Donald Trumpi välispoliitilisi kannapöördeid, Euroopa venitamisest ja USA tagasi tõmbumisest. Saadet juhib Mai Kroonmäe.
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Paavo Siimanni Balti börsi analüüs: mitu aktsiat edestab S&P 500 tootlust
„Investor Toomase tund“ pakub teravat analüüsi Balti börsiettevõtete viimastest majandustulemustest, paljastades, et koguni 13 koduturu aktsiat on sel aastal ületanud S&P 500 tootluse.
Millised ettevõtted on osutunud uuteks rahamasinateks, kelle dividendid langevad ootamatult ja kellelt on mõistlik dividendi mitte oodata, aitab saates lahti harutada investor, TalTechi õppejõud ja finantsanalüüsi ekspert Paavo Siimann. Saadet juhib Jana Saarkoppel.
Efteni juht tegi ülevaate kõige riskantsematest võlakirjadest. "Võlakirjainvestor peabki ainult riskidele keskenduma"
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