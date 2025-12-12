Raadiohittides Jürid: Mõis võtab sisepoliitika pulkadeks ja Käo avab suurtöösturiks saamise loo

Mida arvab Jüri Mõis sisepoliitikast, Eesti majanduse võimalustest ja sellest, kuhu võiks investeerida, räägib ta saates pikemalt. Samuti avab ta, mis võiks saada roheenergeetikast, miks ta väljus ettevõtetest, mida arvab Donald Trumpist ning miks Mõis hobi korras metsandusega tegeleb. Saadet juhib Lauri Leet.

Suurtööstur Jüri Käo heitlik algus äris: "Panti läks ka vanematekodu“

Ettevõtja Jüri Käo meenutas saates “Tippkohtumine”, kuidas 1990ndatel edendati teda osalt tema nooruse tõttu ja kuidas Kunila, Järvingu ja Vanaseljaga pandi Norma enamusosalust ostes panti kõik.

Praegu poole kohaga Hispaanias elava Käoga rääkisime saates, kuidas jõuti valdusfirma NG Investeeringute loomiseni. Käo jagas ka halvima investeeringu lugu, rääkisime laste kasvatamisest ja sellest, miks inimesed võiksid lõpetada pensionist unistamise.

Kõlab ka Jüri Käo pikaaegse äripartneri Enn Kunila vaade Käole. Saatejuht on Eget Velleste.

Raivo Vare Ukraina rahuplaanist: tundub, et pea kõiges on juba kokku lepitud

Sõda Ukrainas käib neljandat aastat. Milline on seis rahuplaaniga, kuidas püsib püsti Ukraina majandus ja milline on olukord rindel, jagavad majandusekspert Raivo Vare ja julgeolekuekspert Rainer Saks

Juttu tuleb Vene külmutatud varade kasutamisest Ukraina hüvanguks, mis ei ole Vare sõnul nii lihtne, kui paistab. Räägime ka USA Kongressi sammudest ohjeldada Donald Trumpi välispoliitilisi kannapöördeid, Euroopa venitamisest ja USA tagasi tõmbumisest. Saadet juhib Mai Kroonmäe.