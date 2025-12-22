12 miljoni euro Kruuda pankrotipessa nõudmine sai tagasilöögi

Ärimees Oliver Kruuda pankrotihaldur Andres Tootsman tahab, et kohus tuvastaks Kruuda poolt poja firmale antud 24,5 miljoni euro suuruse käenduslepingu tühisuse või tunnistaks selle kehtetuks. Hagi tagamiseks piiras kohus nii halduri kui ka Karl Kruuda firma õigusi.
Septembris võib talverehvidele mõtlemine tunduda ennatlik. Päeval on asfalt veel soe ning hommikune sõit ei pruugi eelmise nädala omast erineda. Ometi tasub just enne sügisest kiiret aega üle vaadata, millises seisukorras ootab talvine rehvikomplekt ja kus selle vahetus korraldada. Esimene libe hommik ei jäta enam kuigi palju võimalusi rahulikuks võrdlemiseks.