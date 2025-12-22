Kodud kallinesid aastaga üle 5%

Kliimaministeeriumil valmis Eesti taskukohase eluaseme uuring, kus kinnisvaraeksperdi Tõnu Toompargi hinnangul pole kaasatud turuosalisi ning mis sekkub liialt toimivasse turgu. Tuliseid vaidlusi tekitanud uuring aga viis osapooled hoopis kokkuleppeni.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.