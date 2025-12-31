Tagasi Pühad raadios: rappa läinud uurivad lood ja majanduseliidi teekonnad äris Aasta vahetudes jõuavad Äripäeva raadio eetrisse juba kuulajate poolehoiu võitnud saated ning reedel jõuab erandkorras eetrisse persoonisaate “Tippkohtumine” maraton. Aasta esimesel päeval teeme ka tagasivaade uuriva ajakirjanduse möödunud aastale.

Pühadel jõuavad eetrisse ja podcast’ina järelkuulamisse järgnevad saated:

Neljapäev, 1. jaanuar

11.00–12.00 “Luubi all”.

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Uue aasta esimene Äripäeva uuriva toimetuse saade võtab kokku eelmise aasta üllatused, eksimused ja selle, mis jäi hoopiski ilmumata. Saates räägime, millised lood sündisid paraja juhuse peale või milliste uurimistega sõitsime omadega täiega rappa. Stuudios on Äripäeva uuriva toimetuse ajakirjanikud Marge Ugezene, Koit Brinkmann, Polina Volkova ja Kristel Härma, saadet juhib Mari Mets. 12.00–13.00 “Digitark äri”. Septembris esmakordselt eetrisse jõudnud saates räägime küberkriminalistikast. Digitaalse maailma kuritegevust on keeruline ja teistmoodi uurida, sest kurjategija ei jäta endast DNA-jälgi ega näpujälgi, vaid uurida tuleb nähtamatute uste tagant. Saates on külas Livio Nimmer ja Harri Uljas tehnoloogiaettevõttest OIXIO IT. Saadet juhib Mare Timian. 13.00–14.00 “Õppetund”. Aasta esimeses saates on külas Marju Meejärv, kes on Wise’i talendiarenduse juht, ning Reelika Palu, kes töötab riigi tugiteenuste keskuseses personalipartnerina. Räägime töötajate koolitamisest ja arendamisest, tehnoloogia ja tehisintellekti rollist õppimises, ootustest koolitajatele ning sellest, mida toob eesolev aasta. Saadet juhib Katre Savi. Reede, 2. jaanuar Äripäeva raadio pakub ainulaadset võimalust teha raadiomaraton hittsaate “Tippkohtumine” saatel. Eetrisse jõuab lahkunud Heldur Meeritsa viimane intervjuu Äripäevale. Lisaks isa pärandi üle võtnud Kristjan Piilmanni lugu, kirjaniku ja ettevõtja Armin Kõomäe persoonisaade ning Tartu kroonimata kuningaks peetud Neinar Seli meenutused 90ndate Eesti ärimaastikust. Hetkel kuum Suurtes võlgades ettevõtte 160 töötajat istuvad kodus teadmatuses. “Enam ei ole väga naljakas” Pettuse küüsi langenud RKIK maksis võltsarve, raha kadus välismaale IT-ettevõtja restoran sulgeb uksed suure kahjumiga. “Meie paraku ei suutnud“ ST Rahvusvahelistele finantsbrändidele kasutajakogemust disainiv UXDA valis uueks kontoriks Preses Nama Kvartālsi

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10.00–11.00 “Tippkohtumine”.

Pärast pikka haigust lahkus oktoobri lõpupäevil meie seast ettevõtja ja filantroop Heldur Meerits.

Tänavu septembris eetrisse jõudnud saates rääkis Meerits lähemalt oma osaluse müügist Porto Francos ning ka sellest, kuidas ta on viimastel aastatel andnud ettevõtete juhtimise edasi poegadele. Saatejuht on Ireene Kilusk.

11.00–12.00 “Äripäev eetris”.

Aastat kokkuvõtvas arvamussaates on luubi all 2025. aasta ja vaadatakse, mida toob alanud 2026. aasta. Juttu tuleb tehisarust, börsidel toimunust, aga ka Eesti majanduse väljavaadetest ja Ukraina sõja arengutest. Kuulutatakse välja ka aasta võitja ja kaotaja. Saates osalevad ajakirjanikud Janno Riispapp, Neeme Korv ja Juhan Lang.

12.00–13.00 “Tippkohtumine”.

Külas on isa ärilise pärandi üle võtnud Kristjan Piilamann, kes kuulub omanikeringi perefirmas P&E Capital Toosikannu, Padelstaris, Viru Keemia Grupis ja erakapitaliettevõttes EdgeCap Partners.

Räägime viimastest arengutest eri ärisuundades, aga ka tema õppetundidest Suurbritannias, kus ta töötas investeerimispankurina. Ta jagab, milline on tema suhe rahaga, milliseid varalahkunud isa põhimõtteid ta äris järgib ja mis on praegu Eesti suurimad valukohad. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

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13.00–14.00 “Juhtimisaudit”.

Saates vaatame koos Milttons News Nordicu kestlikkuse strateegi ja ühiskonnasuhete konsultandi Helen Tammemäega tagasi 2025. aasta kestlikkuse õppetundidele, analüüsime kestlikkuse ja julgeoleku üha tihedamaid seoseid ning arutame, millised otsused määravad ettevõtete konkurentsivõime 2026. aastal. Räägime regulatsioonidest, ESG kvaliteedist, ühiskondlikust ärevusest ja riskitajust ning sellest, kuidas juhid saavad teha sisulisi ja vastupidavaid valikuid ebakindlas keskkonnas. Saadet juhib Helen Klettenberg.

14.00–15.00 “Tippkohtumine”.

Saates on külas kirjanik ja ettevõtja Armin Kõomägi. Saates räägib ta muu hulgas sellest, miks ettevõtete müümised ja ka pankrotid ei ole talle tabu, millal sai investeeringutega oma esimesed triibulised ning miks ei tohi teisalt oma tegemistega liialt riskida. Juttu tuleb veel Kõomäe raamatutest ja investeerimisest, võimalikust Eesti eduloost ja muutustest ühiskonnas. Saatejuht on Lauri Leet.

16.00–17.00 “Tippkohtumine”.

Saates räägib ettevõtja Neinar Seli lahti oma ettevõtlusteekonna ning jagab meenutusi 90ndate Eesti ärimaastikust. Lisaks tuleb juttu aastatetagusest kriminaalasjast, poliitilistest ambitsioonidest ja järgmisele põlvele tee andmisest. Ühtlasi kuuleme Seli ühelt pikaaegselt kaasteeliselt Andrus Ansipilt, mis meheks ta Tartu suurettevõtjat peab. Saatejuht on Eget Velleste.

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