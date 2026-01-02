Enamik kaupmehi ei saanud novembris kasvu kätte

Kütuste jaemüügihind oli Eestis septembris aasta madalaimal tasemel, tõi Indrek Sassi Circle K-st välja hea kütusemüügi põhjuse, koduseadmemüüja Euronicsi maht kasvas samuti ja väikest kasvu sihib ta ka järgmistel kuudel.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.