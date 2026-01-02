Enamik kaupmehi ei saanud novembris kasvu kätte

Toidupoed virelevad jätkuvalt

Kütuste jaemüügihind oli Eestis septembris aasta madalaimal tasemel, tõi Indrek Sassi Circle K-st välja hea kütusemüügi põhjuse, koduseadmemüüja Euronicsi maht kasvas samuti ja väikest kasvu sihib ta ka järgmistel kuudel.