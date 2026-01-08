Raadiohommikus: tippjuhi ööpäevad pimedas Berliinis

Aasta alguse suurte geopoliitiliste sündmuste varju jäi Berliini tabanud ulatuslik elektrikatkestus, mis puudutas kümneid tuhandeid majapidamisi ja ettevõtteid. Ööpäevi oli elektrita ka endine börsiettevõtte Merko pikaajaline tegevjuht Andres Trink, kes elab nüüd perega Saksamaa pealinnas. Võtame temaga ühendust kell 9.05, et uurida, miks ulatuslik kriis puhkes ja kuidas inimesed hakkama said. Kõne alla tulevad ka Euroopa suurima majanduse seis ja väljavaade.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Ellen Jõgi.

Päev jätkub järgmiste saadetega:

11.00–12.00 “Äripäev eetris”. Nädala tähtsamaid sündmusi arutlevad Äripäeva ajakirjanikud Indrek Lepik, Hebo Rahman-Eccles ja Ken Rohelaan. Juttu tuleb USA presidendi Donald Trumpi viimaste suuremate sammude mõjudest, Äripäeva aasta ettevõtjaks valitud Jaan Tallinna tähtsusest ja investorite ettevaatest alanud aastaks. Samuti selguvad nädala võitja ja kaotaja.

13.00–14.00 “Kiired ja vihased”. Saates on külas Pindi Kinnisvarahalduse tegevjuht ja juhatuse liige Ronald Tõnisson, kes on viimastel aastatel andnud märkimisväärse panuse ettevõtte kasvu. Selle tulemusel pälvis Pindi Kinnisvarahaldus esmakordselt gaselliettevõtte tiitli.

Räägime külalisega, kuidas saavutati murranguline kasv, mida tähendab selle aluseks olnud nelja võitja mudel ning millises suunas kinnisvarahalduse sektor liigub. Samuti räägib Tõnisson ettevõtte laienemisplaanidest ja sellest, kuidas saab andmeanalüütikat ettevõtte kasuks tööle panna. Saadet juhib Risto Unt.

15.00–16.00 “Terviseuudised”. Terviseuudiste saade alustab aastat meditsiiniuudiste valitud Meditsiinimõjutaja 2025 intervjueerimisega. Külas on Põhja-Eesti Regionaalhaigla erakorralise meditsiini keskuse juht dr Marit Märk, kelle eestvedamisel käivitus EMO eriõdede iseseisev vastuvõtt.

Räägime töökoormusest, süsteemsetest muutustest ja sellest, kuidas eriõed aitavad arste tõhusamalt tööle rakendada. Küsimusi esitas Kadi Heinsalu, saate toimetas Violetta Riidas.

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