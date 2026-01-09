Uuest aastast arvutatakse toidu hinnastatistikasse sisse ka soodushinnad

Kaks asja, millele võib Eestis kindel olla: töösturid on alati negatiivsemalt meelestatud, kui majanduskeskkond alust annab. Ja mingi komponent tarbijakorvis ajab ikka kogu inflatsiooni arvutamise täiesti sassi.
Töö täpsema elektrihinnaindeksi arvutamise metoodika kallal käib, kirjutab statistikaameti tarbijahindade statistika tiimijuht Lauri Veski vastukajana Eesti Panga ökonomisti Kaspar Oja arvamusloole “Kuidas elektri hinna ülehindamine inflatsiooni võimendas”.
Detsembris esmakordselt miljardi euro piiri murdnud jaemüük pani punkti kaks ja pool aastat kestnud langusele, kuidas aga tarbimine maksutõusude kiuste alanud aastal edeneb, paistab kauplejatele ja tarbijatele päris erinevalt.
Kui 14. oktoobril kella kolme paiku päeval Eestis sireenid tööle hakkavad, ei pea tipptunnil autos istuv inimene sõidukit keset tänavat maha jätma ega lähimasse keldrisse jooksma, kuid ta võib endalt küsida: kui see ei oleks test, vaid päris oht, siis mida ma praegu teeksin ja kuhu läheksin?