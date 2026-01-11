Raadiohommikus: jutud Venezuela või USA naftast, IT-tööturust ja Haanja suusatalvest

Heidame pilgu ka IT-sektorile. IT-firma Uptime juhi Eero Tohveriga räägime sellest, millised on eesootava aasta IT-turu trendid, kuidas see kõik mõjutab IT-tööturgu ning mida teha sellises olukorras tehisaruga.

Hommikut veavad Joonas-Hendrik Mägi ja Mai Kroonmäe.

Päev jätkub nelja saatega:

10.00-11.00 “Sisuturundussaade”. Eestis on vähenenud töövõime määratud enam kui 90 000 inimesele ehk igale üheksandale tööealisele eestlasele. See ei tähenda, et inimene ei saaks töötada – sageli piisab väikesest kohandusest või nutikast lahendusest, et igapäevased ülesanded tehtud saaksid.

Saates räägitakse, millistes küsimustes Eesti Töötukassa appi saab tulla ning millest nii ettevõte kui töötaja mure korral alustada võiks. Külas on Eesti Töötukassa teenusejuht Livia Laas ja Coop Eesti Keskühistu personalidirektor ja PARE juhatuse liige Kerstin Jaan. Saadet juhib Riina Jussila.

11.00-12.00 “Kuum tool”. Kuumal toolil istub Eesti Panga president Madis Müller, kes on üks kandidaat Euroopa Keskpanga asepresidendi ametile. Küsime, kui suureks ta ise šanssi asepresidendiks saada peab ning mida sellel ametikohal oma prioriteediks seaks. Mülleri ametiaeg EP-s lõpeb suvel. Lisaks räägime, kuhu tüürib Eesti majandus. Saadet juhib Laura Saks.

13.00-14.00 “Äri ja tehnoloogia”. Arutleme tehnoloogiajuhi rolli muutumise üle. Kuna pea iga ettevõte on varsti tehnoloogiaettevõte, vastutab ühe külalise, Bolti tehnoloogiajuhi Sergei Anikini sõnul äri tulemuste eest tehnoloogiajuht juba rohkemgi kui tegevjuht. Mida see laiemalt tähendab? Mis väljakutsetega tuleb IT- ja tehnoloogiajuhtidel tänavu silmitsi seista? Kuidas mõjutab valdkonda tehisaru pealetung?