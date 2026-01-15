Tagasi Raadiohommikus: ostulainel töösturid, uus rahakraan ettevõtjatele ja madal sündimus Kohalikule kapitalile kuuluv Raitwood alustas uut aastat järjekordse ostuga, Maaelu edendamise sihtasutus avas laenufondi maapiirkonna ettevõtjatele, Eesti rahvastik väheneb ning laupäeval toimub titaanide duell – need on Äripäeva raadio reedese hommikuprogrammi peamised teemad.

Sel nädalal teatas Raitwood Jõhvis tegutseva puidupoe MKJ Baltic Terminal ostust, eelmisel aastal osteti taanlastel Lääne-Virumaal asuvad kaks mööblitööstust. Räägime Raitwoodi Eesti müügijuhi Vitali Girliniga kontserni laienemise tagamaadest ning sellest, kas puidutööstusi on lähiajal ootamas taas tõusulaine.

Maaelu edendamise sihtasutuse juhatuse liikmelt Meelis Annuselt uurime, millised ettevõtted ja millistel tingimustel saavad taotleda finantstuge äsja avatud 55 miljoni euro suurusest laenufondist.

Luminori peaanalüütiku Lenno Uuskülaga teeme juttu Eesti kahanevast rahvastikust ning selle mõjust ettevõtlusele ja ka võimalikest lahendustest, kuidas seda trendi pidurdada.

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Äripäeva raadio juht Neeme Korv teeb eelvaate laupäeval Äripäeva raadios toimuvale titaanide duellile. Mälumängusaate “Mälupäev“ finaalis lähevad vastamisi Igor Habal ja Henri Kaarma Swedbankist ning Indrek Salis ja Alo Landberg Schöttli Keskkonnatehnikast. Põneva mängu viib läbi ”Kuldvillaku“ tšempion Janar Tiiroja. Hommikuprogrammi juhib Aivar Hundimägi ja uudiseid toimetab Kristjan Kurg. Saatepäev jätkub kolme saatega: 11.00 – 12.00 “Äripäev eetris”. Äripäeva toimetuse ajakirjanikud valivad saates nädala võitja ja kaotaja, otsivad süüdlast Eesti kõige kummalisema seadusloome asjas, arutlevad Tallinna linna buldooseripoliitika üle ning võtavad kokku lõppeva nädala meil ja mujal. Saates on Karl-Eduard Salumäe, Karmen Laur ja Kristjan Pruul. 12.00 –13.00 “Äripäeva raadio kullafond”. Taasesitamisele tuleb saatesarjas "Kestlikul kursil" kõlanud saade, kus oli külas haridus- ja keskkonnapsühholoog Grete Arro. Arroga vestleme sellest, kas majanduskasv viib heaoluni, räägime suurtest, aga vajalikest muutustest ning sellest, kuidas rääkida loodusest ja keskkonnast üksteist mõistes, mitte vastandudes. Saatejuht on Karmen Laur. 15.00 –16.00 “Äripäeva juhtimiskool”. Hetkel kuum RKIKi asejuht üritas suunata Linnamäe osalusega firmale magusa raketihanke ja läks hiljem tema palgale Eesti sai järgmise ükssarviku Maailma kuulsaim restoran avas skandaali järel taas uksed ST AS PN Project ületas eesmärgi ja kaasas võlakirjadega 3,5 miljonit eurot Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest

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Saates selgitab psühholoog, nõustaja ja koolitaja Eva-Maria Kangro, miks ja kuidas peaks juhid õppima eneseregulatsiooni ning millist mõju võib selle oskuse puudumine avaldada nii töötulemustele kui -keskkonnale. Juttu tuleb sellest, kuidas kasutada enesejuhtimise juures ära neuroteadusi, millised mõtlemisvead võivad meie otsusevõimet hägustada ning miks on juhtimises eriti ohtlik kärsitu loomuse ja madala eneseteadlikkuse kombinatsioon. Samuti saame teada paar Äripäeva Akadeemia koolituselt “Eduka enesejuhi oskused” pärit nippi ja harjutust. Saatejuht on Tuuli Seinberg.

Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.