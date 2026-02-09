Eksporti kergitas mullu enim põlevkiviõli ja transpordivahendite müük

Mineraaltoodete eksport tähendab Eestis valdavalt põlevkivõli müüki
Statistikaameti andmetel moodustas elektriseadmete eksport eelmisel aastal 15%, põllumajandussaadused ja toidukaubad 13% ning puit ja puittooted 11% koguekspordist. 204 miljoni euro võrra kasvas mineraalsete toodete ning 201 miljoni euro võrra transpordivahendite väljavedu.
