Eksporti kergitas mullu enim põlevkiviõli ja transpordivahendite müük

ST Sisuturundus 05.02.26, 17:00

Tänavune krõbe talveilm tuletab meelde, kui oluline on ehitada Eestis töökindlaid ja efektiivseid kaugküttevõrke. Varustuskindluse ja riigi julgeoleku seisukohalt on kriitilise tähtsusega, et meie soojusallikad oleks juhitavad, töökindlad ja võimalikult vähe sõltuvad imporditavatest energialiikidest, kirjutab Ollmann GR OÜ soojusenergeetika insener ja energiatõhususe spetsialist Olavi Tutt.