  • OMX Baltic−0,35%315,11
  • OMX Riga−0,35%888,63
  • OMX Tallinn−0,23%2 065,57
  • OMX Vilnius−0,14%1 397,79
  • S&P 5001,97%6 932,3
  • DOW 302,47%50 115,67
  • Nasdaq 2,18%23 031,21
  • FTSE 1000,59%10 369,75
  • Nikkei 2253,89%56 363,94
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,29
  09.02.26, 08:39

Eksporti kergitas mullu enim põlevkiviõli ja transpordivahendite müük

Mullu eksporditi enim elektriseadmeid, kuid enim kasvas mineraaltoodete eksport.
Mineraaltoodete eksport tähendab Eestis valdavalt põlevkivõli müüki
  • Mineraaltoodete eksport tähendab Eestis valdavalt põlevkivõli müüki
Statistikaameti andmetel moodustas elektriseadmete eksport eelmisel aastal 15%, põllumajandussaadused ja toidukaubad 13% ning puit ja puittooted 11% koguekspordist. 204 miljoni euro võrra kasvas mineraalsete toodete ning 201 miljoni euro võrra transpordivahendite väljavedu.
Uudised
  09.01.26, 08:39
Talve eel kasvas Eesti eksport Euroopa Liitu
Põlevkiviõli toel kasvanud eksport kasvas Euroopa Liidu riikidesse 7% ning kahanes teistesse riikidesse 6% võrra.
Uudised
  05.02.26, 08:16
Töötleva tööstuse maht kasvas üle 3 protsendi
Lenno Uusküla: numbrid valmistasid pettumuse
Tööstusettevõtted tootsid eelmisel aastal püsivhindades 1,7% rohkem toodangut kui aasta varem, töötlevas tööstuses ulatus tootmise kasv 3,1%ni, teatas statistikaamet.
Uudised
  19.01.26, 08:32
Hiina majanduskasv aeglustus, kuid jõudis 5% tasemele
Investeeringud Hiinas langevad, tarbimine jäi mullu tagasihoidlikuks, kuid eksport aitas majanduse kiirele kasvule.
  ST
Sisuturundus
  05.02.26, 17:00
Krõbe talvekülm tuletab meelde: kaugküttes loeb efektiivsus ja varustuskindlus
Tänavune krõbe talveilm tuletab meelde, kui oluline on ehitada Eestis töökindlaid ja efektiivseid kaugküttevõrke. Varustuskindluse ja riigi julgeoleku seisukohalt on kriitilise tähtsusega, et meie soojusallikad oleks juhitavad, töökindlad ja võimalikult vähe sõltuvad imporditavatest energialiikidest, kirjutab Ollmann GR OÜ soojusenergeetika insener ja energiatõhususe spetsialist Olavi Tutt.

Aasta investori tiitliga pärjatuid on kokku juba seitse inimest, enamus neist investeerivad ka Balti börsil. Tallinna börsi aktsiaid pole Katri Telleril ja (pildilt puuduval) Tõnu Pekil. Pildil vasakult: Marko Oolo, Katri Teller, Lev Dolgatsjov, Paavo Siimann, Kristi Saare, Kristjan Liivamägi.
Börsiuudised
  08.02.26, 06:00
Rahatarkuritest investorite TOP: kodubörsist võib taas saada strateegiline valik
18-aastast Haapsalu maaklerit ja ettevõtjat Johannes Saarevälja sütitab mõte, et mida varem ta alustab, seda rohkem kogemust tal tulevikus on. Vaatamata noorele eale on seljataha jäänud juba nii mõnigi algatus.
Uudised
  07.02.26, 06:00
18aastane ettevõtja ja kinnisvaramaakler: noored võiks mitte raisata oma aega linnas jõlkumisele
Valerie Baudsoni juhitava Prantsusmaa varahaldusfirma Amundi hallata on 2,4 triljoni dollari väärtuses varasid.
Börsiuudised
  08.02.26, 09:19
Euroopa suurim varahaldur soovitab USAst eemalduda
Sisehooviga kodu Nõmmel on tõeline arhitektuuri tippteos ning väärinud koha Eesti arhitektuuripreemiate nominatsioonides. Lähemalt näed selle kodu vaateid artikli lõpus.
Uudised
  07.02.26, 07:00
Kodude arhitektuuripärlid. “Maja peab ikka olema kesklinnas, metsa sees ja merevaatega”
Logistikaettevõtte Via 3L juht Urmas Uudemets näeb paari võimalust, kuidas hinnatõusu pidurdada.
Uudised
  07.02.26, 14:28
Logistikaäri juht: Eestis on liiga palju kauplusi
Meil on veel võimalus vältida täielikku deindustrialiseerimist, märgib Allar Peek.
Arvamused
  08.02.26, 06:00
Allar Peek: matame selle poliitilise laiba lõpuks maha
2025. aastal kasvas eluasememüük Balti riikides ja Kesk-Euroopa idaosas üle 30 protsendi, teatas YIT.
Uudised
  06.02.26, 16:43
Ehituskontsern koondab Soomes 100 töötajat ja võtab sihikule Balti riigid
Delska tehnoloogiajuht Rihards Kaletovs (vasakul), Läti president, Edgars Rinkevics ja Delska tegevjuht Andris Gailitis Delska 10 MW andmekeskuse külastusel.
  ST
Sisuturundus
  06.02.26, 14:50
Läti president külastas Delska uut andmekeskust, mis on Baltimaade üks kestlikematest
Statistikaameti juht Urmet Lee lubab inflatsiooninäitajad avaldada esimesel võimalusel
Statistikaamet lükkas inflatsiooniandmete avaldamise jälle edasi
Kuigi hoonete puitkonstruktsioone tootev Tenter läks jaanuaris pankrotti, käib samas tehases samade töötajate ja klientidega töö edasi. Foto on illustratiivne.
Pankrotis puidutööstur peab piraka maksuvõla omast taskust kinni maksma
LHV Groupi neljanda kvartali puhaskasumiks prognoosivad Enlight Researchi analüütikud 24,8 miljonit eurot, kolmandas kvartalis teenis pank 26,3 miljonit eurot.
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Statistikaameti juht Urmet Lee lubab inflatsiooninäitajad avaldada esimesel võimalusel
Statistikaamet lükkas inflatsiooniandmete avaldamise jälle edasi
Aasta investori tiitliga pärjatuid on kokku juba seitse inimest, enamus neist investeerivad ka Balti börsil. Tallinna börsi aktsiaid pole Katri Telleril ja (pildilt puuduval) Tõnu Pekil. Pildil vasakult: Marko Oolo, Katri Teller, Lev Dolgatsjov, Paavo Siimann, Kristi Saare, Kristjan Liivamägi.
Rahatarkuritest investorite TOP: kodubörsist võib taas saada strateegiline valik
Insaiderite TOPi portfellid kerkisid aasta varasemaga võrreldes 220 miljoni euro võrra.
Insaiderite TOPi vara kasvas 220 miljoni võrra. "Kohalikul kapitalil on julgus tagasi"
Merko Ehitust juhtiv Ivo Volkov näeb märke kinnisvaraturu paranemisest.
Merko juht: kinnisvaras saime madalseisust läbi
18-aastast Haapsalu maaklerit ja ettevõtjat Johannes Saarevälja sütitab mõte, et mida varem ta alustab, seda rohkem kogemust tal tulevikus on. Vaatamata noorele eale on seljataha jäänud juba nii mõnigi algatus.
18aastane ettevõtja ja kinnisvaramaakler: noored võiks mitte raisata oma aega linnas jõlkumisele
Mineraaltoodete eksport tähendab Eestis valdavalt põlevkivõli müüki
Eksporti kergitas mullu enim põlevkiviõli ja transpordivahendite müük
Detsembri ekspordiveduriks osutusid väärismetallid
Delska tehnoloogiajuht Rihards Kaletovs (vasakul), Läti president, Edgars Rinkevics ja Delska tegevjuht Andris Gailitis Delska 10 MW andmekeskuse külastusel.
  • ST
Läti president külastas Delska uut andmekeskust, mis on Baltimaade üks kestlikematest
Valerie Baudsoni juhitava Prantsusmaa varahaldusfirma Amundi hallata on 2,4 triljoni dollari väärtuses varasid.
Euroopa suurim varahaldur soovitab USAst eemalduda
Warren Buffetti rajatud investeerimisfirma Berkshire Hathaway investorid ootavad huviga iga-aastast kirja aktsionäridele, mis peaks saabuma loetud nädalate jooksul. Seejärel ootab aktsionäre suur kokkusaamine mais Omahas, kus tuleb traditsiooniline üldkoosolek.
Buffetti Berkshire Hathaway tegi sel nädalal S&P 500-le tuule alla
Dow Jonesi tööstusindeks hüppas 2,47% ehk enam kui 1200 punkti.
Dow Jones murdis läbi 50 000 punkti piiri
Nvidia tegevjuhi Jensen Huangi hinnangul on nõudlus tehisintellekti taristu arendamise järele suur.
Tehisintellekti taristu buum andis Nvidia aktsiale hoo sisse
Bitcoini hind kerkis kuni 11,4%.
Bitcoin kogub pärast järsku langust taas hoogu
Sunly juhatuse liige Erkki Kallas tõdeb, et oksjoni võitmine Timberi keskkonnas ei taga teps mitte võitjale ostuõigust, see seab tema sõnul kahtluse alla kogu oksjonikeskkonna legitiimsuse.
Kümnete miljonitega Peipsi akuparki rajavad ärimehed jätsid Sunly tühjade pihkudega
Müüja otsib oksjoni võitja asemel hoopis uut investorit
Merko aktsionär Madis Pajo loetles ridamisi põhjuseid, miks ta paanikaks põhjust ei näe.
Investorid Merko aktsia kukkumisest: paanikamüügiks põhjust ei ole
Suuromanik saab 16 miljonit dividende
Harmeti tegevjuht Alo Tamm usub, et määramatusest hoolimata on keerulisemad ajad seljataga.
Raskustes sipelnud Eesti majatootja ehitab koos jaapanlastega Ukrainat üles. "Liigume jälle august välja"
Utilitas Wind on üks arendajatest, kes läks sügisel Mulgi valla vastu kohtusse. “Meie hinnangul ei olnud eriplaneeringu lõpetamine sellisel kujul seadusega kooskõlas ning seetõttu pöördusime ka kohtusse,” ütles Utilitas Windi juht Rene Tammist. See pole ainus kohtuasi nende vahel: mulgid võitlevad Utilitas Windi Lode-Penuja tuulepargi vastu ka Läti kohtus.
Miljoneid panustanud tuuleärid käivad valdadega kohut. “Oleme kuristiku äärel”
Tartu Hoiu-laenuühistu nõukogu esimees Harry Raudvere ütleb, et ühistu eksjuhti Andro Roosi lükkab tagant isiklik kättemaks ja viha. “Ta ütles ka, et kogu nõukogu tuleb tagasi kutsuda. Ta on tegelikult paanikas,” arvab Raudvere.
Jurist kahtlustab rikkumist. Tartu HLÜ andis nõukogu esimehe firmale kõrge riskiga laenu
Tartus asuval Hoiu-laenuühistul on juba pikki kuid nappinud vaba raha.
Tartu Hoiu-laenuühistust kerkib kõrbelõhna. Hoiustajate kannatus katkes
Swedbanki rahapesust rääkiva “Meepüünise” autorid Axel Gordh Humlesjö (esiplaanil) ja Lars Berge (tagaplaanil) jagasid neljapäeval Äripäeva kontoris raamatutesse autogramme.
Swedbanki rahapesu uurinud Rootsi ajakirjanikud: FSB jälgis ka Eesti pankureid
Advokaadibüroo Hedman juhil Merlin Seemanil tuleb hoolega oma aega planeerida, et kõike jõuda. Põhitöö kõrvalt viis ta koos abikaasa Aleksander Seemaniga täide ka oma unistuse hakata müüma rinnahoidjaid asümmeetriliste rindadega naistele. Siiski võtab ta ikka ja jälle aega, et aidata ka teisi.
15 aastat advokaadibürood vedanud Merlin Seeman seisab naiste enesekindluse eest. “Ma tahan, et teistel oleks ka hea”

Statistikaameti senine juht Urmet Lee pürgib taas ameti etteotsa
Hommikuprogramm
Statistikaameti senine juht Urmet Lee pürgib taas ameti etteotsa
00:00
"Karis hakkab vaikselt Trumpi tegema!" Prohmaka asemel võis alata presidendikampaania
Äripäev eetris
"Karis hakkab vaikselt Trumpi tegema!" Prohmaka asemel võis alata presidendikampaania
00:00
Allfilmi asutaja: me ei saa maksumaksja raha eest inimest lollimaks teha
Kiired ja vihased
Allfilmi asutaja: me ei saa maksumaksja raha eest inimest lollimaks teha
Raivo Vare: maailmapoliitikas oleme mentaalselt tagasi 19. sajandis
Globaalne pilk
Raivo Vare: maailmapoliitikas oleme mentaalselt tagasi 19. sajandis
Räägime iibest, iiveldamata
Äripäeva fookuses
Räägime iibest, iiveldamata
Börsiajakirjanik suurest langusest: investorid reageerivad üle
Hommikuprogramm
Börsiajakirjanik suurest langusest: investorid reageerivad üle
1
Uudised
  07.02.26, 06:00
18aastane ettevõtja ja kinnisvaramaakler: noored võiks mitte raisata oma aega linnas jõlkumisele
2
Uudised
  07.02.26, 14:28
Logistikaäri juht: Eestis on liiga palju kauplusi
3
Arvamused
  08.02.26, 06:00
Allar Peek: matame selle poliitilise laiba lõpuks maha
4
Uudised
  06.02.26, 16:43
Ehituskontsern koondab Soomes 100 töötajat ja võtab sihikule Balti riigid
5
Börsiuudised
  08.02.26, 06:00
Rahatarkuritest investorite TOP: kodubörsist võib taas saada strateegiline valik
6
Börsiuudised
  08.02.26, 09:19
Euroopa suurim varahaldur soovitab USAst eemalduda

Saated
  09.02.26, 08:59
Statistikaameti senine juht Urmet Lee pürgib taas ameti etteotsa
Lee selgitab, mis läks inflatsiooninumbriga nihu
Uudised
  09.02.26, 08:39
Eksporti kergitas mullu enim põlevkiviõli ja transpordivahendite müük
Detsembri ekspordiveduriks osutusid väärismetallid
Uudised
  09.02.26, 08:23
Statistikaamet lükkas inflatsiooniandmete avaldamise jälle edasi
Uudised
  09.02.26, 06:00
Pankrotis puidutööstur peab piraka maksuvõla omast taskust kinni maksma
Börsiuudised
  09.02.26, 06:00
Insaiderite TOPi vara kasvas 220 miljoni võrra. "Kohalikul kapitalil on julgus tagasi"
Börsiuudised
  09.02.26, 05:00
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Uudised
  08.02.26, 16:33
Rootsi kanakriis ähvardab poelette tühjusega
Uudised
  08.02.26, 15:30
Raadiohommikus: inflatsiooniga teisele katsele ja värinatest USA börsil
