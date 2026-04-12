Kaks supertankerit üritasid läbida Hormuzi väina, kuid loobusid viimasel hetkel

USA aktsiaturud suutsid neljapäeval varasemad kaotused tasa teha, kui investorite lootused Lähis-Ida rahu osas taastusid. Turud reageerisid positiivselt uudisele, et Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu nõustus otseläbirääkimistega Liibanoniga, mis toetab USA ja Iraani vahel sõlmitud vaherahu.
Kui 14. oktoobril kella kolme paiku päeval Eestis sireenid tööle hakkavad, ei pea tipptunnil autos istuv inimene sõidukit keset tänavat maha jätma ega lähimasse keldrisse jooksma, kuid ta võib endalt küsida: kui see ei oleks test, vaid päris oht, siis mida ma praegu teeksin ja kuhu läheksin?