Tagasi Raadiohommikus: autod, majad ja olukord Hormuzi väinas Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis räägime sellest, mis toimub riigikogus ja Hormuzi väinal, aga jutuks tulevad ka autod ja majad.

Riigikogu arutas kelmuses kahtlustatava Tõnis Möldri saadikupuutumatuse äravõtmist, aga ei saanud hääli kokku . Olukord, kus prokuratuurile ei antud võimalust koostada kuriteos kahtlustatava riigikogu liikme suhtes süüdistusakt ja asjaga kohtusse minna, on Eesti poliitikas uus. Kuulame, mida arvab sellest riigikogu pikaaegne esimees, praegu Hiiumaal pensionipõlve pidav Eiki Nestor.

Riigikogus arutatakse ühtlasi ehitusseadustiku muudatusi, millega soovitakse hõlbustada osa hoonetele kasutuseks vajalike lubade saamist. Omanikujärelevalve ettevõtte P.P. Ehitusjärelevalve juht Kalev Pikaru leiab aga, et muudatused on üksnes kosmeetilised ega lahenda tegelikult probleemi. Arutleme Pikaruga ka selle üle, kas ehituskvaliteet liigub Eestis üles või alla ning mille poolest ehitajad sarnanevad väikeste lastega.

Autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti liidu ehk AMTELi tegevjuht Meelis Telliskivi selgitab, kas kuuldused taas käima läinud uute autode müügist on ennatlikud ning kui hästi tõotavad praegused kütusehinnad mõjuda elektriautode populaarsusele.

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Äripäeva välisuudiste vastutava toimetaja Indrek Lepiku käest küsime, kes kontrollib Hormuzi väinas toimuvat ning mis peaks juhtuma, et Lähis-Idas jõutaks kokkuleppele. Hommikuprogrammi teevad Karl-Eduard Salumäe ja Ellen Jõgi. Päev jätkub järgmiste saadetega: 11.00 – 12.00 “Globaalne pilk”. Ungaris toimunud poliitiline pööre, mis viib võimult 16 aastat järjest peaministri toolis istunud Viktor Orbani, ei muuda elu üksnes kümnel miljonil ungarlasel, vaid tervel Euroopa Liidul. Aastaid Budapesti vetodesse takerdunud algatused nagu Ukraina toetamine või euroliidu laienemine saavad sisse uue hoo. Ent niisamuti ei oodata Peter Magyari valitsuselt kriitikavaba kaasasörkimist, vaid pigem Kesk-Euroopa osatähtsuse suurendamist Brüsseli otsustusprotsessides. Selle nädala “Globaalse pilgu“ erisaade püüab prognoosida, milliseks kujuneb Ungari poliitika uue valitsuse all. Teemat aitab lahata veerand sajandit riigikogus välispoliitikat teinud Marko Mihkelson, kel on ametiaastatega kogunenud arvukaid kohtumisi nii Orbani-eelsete kui ka Orbani-aegsete Ungari välispoliitika kujundajatega. Saadet juhib Indrek Lepik. 13.00 – 14.00 “Logistikauudised eetris”. Saate fookuses on üks viimaste aegade suurim ühinemine Eesti logistikamaastikul. Mõni nädal tagasi ilmus uudis, et tuntud ettevõtet nagu HAVI Logistics Eestis enam ei eksisteeri ning et sellest on saanud uue nimega ettevõte Rimi Logistics. Enne seda toimusid suured muutused kogu Rimi logistikas, uus logistikakeskus Laagris, erinevate ladude koondumine, omanikuvahetus ja palju muud. Hetkel kuum Eksklusiivne pilguheit Hiiumaa luksushotelli. Rahu ja vaikuse eest tuleb välja käia kuni 10 000 eurot Tippettevõtjad haistavad uut miljardiäri. Elektrinäljaseid hiigelprojekte tuleb aina juurde Uue tehase ehitanud kaitsefirma kukkus 11 miljoniga kahjumisse ST Rae Tehnopargis algas A-klassi tööstushoone kavandamine krundi asukoha analüüsist

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Mis täpselt on muutunud ja kuidas kogu see protsess on kulgenud, tänaste saatekülalistega arutataksegi. Stuudios on Rimi Eesti tarneahela juht Taavi Kivisalu ja Rimi Eesti logistikakeskuse operatsioonide juht Heigo Paglant. Saatejuht on Tõnu Tramm.

15.00 – 16.00 “Äripäeva raamatuklubi”.

Räägime USA psühholoogi ja käitumisteadlase Zelana Montminy raamatust “Uuesti fookusesse“, mis käsitleb keskendumise rolli infoküllases maailmas ja võimalusi oma tähelepanu teadlikult juhtida.

Külas on psühholoog ja teadveloleku nõustaja Helena Väljaste, kellega arutame keskendumise, ärevuse ja tööefektiivsuse seoseid. Saadet juhib Violetta Riidas.

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