Soome teeb turismimaksu

Hiiumaa Lavendlitalu on Taavi Liivandi ja tema pere jaoks olnud rohkem kui lihtsalt tore ettevõtmine – tegu on hingega loodud ja südamega tehtud kohaga. Täna on talu müügis, kuid mitte seetõttu, et see ei toimiks – vastupidi. Põhjus peitub soovis, et koht saaks edasi areneda nii, nagu selle potentsiaal tegelikult lubab ning uus omanik suudaks Lavendlitalu viia järgmisesse arenguetappi.
“Tahaks olla optimistlik, tahaks rohkem näha kõikide inimeste optimismi, aga turismivaldkonnas kahjuks seda olla ei saa. Turism ei taastu kahe-kolme aastaga. See on nagu veniv püksinöör,” tõdeb Mustamäe Elamus Spa asutaja ja juht, pikaaegse spaajuhtimise kogemusega Andres Tiik saates “Kiired ja vihased”.
Ikka ja jälle kuuleme uudistest, kuidas mõni tundlikke isikuandmeid omav ettevõte satub küberrünnaku ohvriks. Tõsi, tihti ei olegi süüdi otseselt ettevõte ise, vaid hooletu on olnud hoopis mõni koostööpartner. Siiski tasub igal ettevõttel järele mõelda, kas neil on tehtud kõik selleks, et tagatud oleks vähemalt küberturvalisuse baastase. Sama tasub uurida ka koostööpartneritelt, rõhutab Telia küberturbeekspert Henri Vajak.