Soome teeb turismimaksu

ST Sisuturundus

Hiiumaa Lavendlitalu on Taavi Liivandi ja tema pere jaoks olnud rohkem kui lihtsalt tore ettevõtmine – tegu on hingega loodud ja südamega tehtud kohaga. Täna on talu müügis, kuid mitte seetõttu, et see ei toimiks – vastupidi. Põhjus peitub soovis, et koht saaks edasi areneda nii, nagu selle potentsiaal tegelikult lubab ning uus omanik suudaks Lavendlitalu viia järgmisesse arenguetappi.