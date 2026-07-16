Zelenskõi otsus vallandada kaitseminister tõi Kiievis rahva tänavale

Euroopa Komisjon sõlmis Ukrainaga kaitsetööstuspartnerluse, pani aluse Euroopa Liidu ja Ukraina drooniliidule ning maksis 90 miljardi euro suuruse Ukraina toetuslaenu raames välja miljard eurot, et toetada Ukraina droonivõimekust.
Lääne ettevõtted ei vaata Ukrainat enam läbi puhta solidaarsuse prisma. Seal nähakse tuleviku majandusruumi ja suurt turgu, kus positsioonid tuleb sisse võtta varakult, kirjutab Euroopa Komisjoni tööstuse ja siseturu peadirektori asetäitja Maive Rute.
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