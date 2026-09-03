Korteriühistud tahavad õigust lühiajalist üürimist piirata

Majutusplatvormide kaudu teeniti Eestis läinud aastal ligi 104 miljonit eurot tulu, mis on pea 40% kogu majutusteenuste müügist. Siiski näeb hotelliliit, et need andmed ei kajasta kogu pilti ning hinnanguliselt 20 miljonit makse jääb riigil ööbimiste pealt saamata.