Korteriühistud tahavad õigust lühiajalist üürimist piirata

Tallinna korterite 4–5% tootlus ei rahulda enam paljusid kinnisvarainvestoreid. Seetõttu liigub investeerimisraha järjest enam väiksematesse keskustesse, kus nähakse võimalust teenida kahekohalist tootlust.
Majutusplatvormide kaudu teeniti Eestis läinud aastal ligi 104 miljonit eurot tulu, mis on pea 40% kogu majutusteenuste müügist. Siiski näeb hotelliliit, et need andmed ei kajasta kogu pilti ning hinnanguliselt 20 miljonit makse jääb riigil ööbimiste pealt saamata.
Sügis toob paljud meist tagasi tuttavasse rütmi - puhkuste aeg saab läbi, kontorid täituvad taas ning tööpäevad kolivad tagasi laua taha. Just nüüd on hea aeg vaadata värske pilguga üle ka koht, kus veedame suure osa oma päevast.